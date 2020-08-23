北高雄家扶相見歡 受扶助童開心稟告「考上理想大學」

北高雄家扶中心今天在科工館舉辦認養懇親會，各地認養人與與家扶孩童溫馨互動。台中市張美容、陳政焜夫婦擔任認養人多年，兩人看著「明美」從牙牙學語到高中畢業，小女生今天開心告知考上理想大學，並送上手作卡片致謝，情如母女的互動令外界動容。

家扶中心認養人平日少有機會與認養童見面，家扶中心今天舉辦的相見歡共有180人參加，眾人製作吊飾互贈，並玩趣味闖關遊戲拉近距離，中午一起聚餐，度過美好一天。

認養人中，來自台中的張美容擔任認養人20年，平日從事發展遲緩及身心障礙兒童服務，她與認養童「明美」緣份最深，從牙牙學語至今已有18年之久。今年「明美」如願考上理想大學，下個月準備離家念書，特別準備親手製作的卡片，當面感謝張美容與夫婿陳政焜的多年守護。

北高家扶主任魏宗胤表示，北高雄家扶中心目前服務區域2658戶家庭、4662名經濟弱勢兒童，因疫情衝擊關係，家扶基金會認養人銳減，誠懇呼籲社會大眾攜手加入認養人行列。