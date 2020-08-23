陳福海選在八二三成立協會 外界懷疑為縣長選舉布局

沉寂許久的前金門縣長陳福海，選在八二三戰役紀念日，今天宣布成立「中華兩岸和平協會」，他並擔任第一屆理事長，他強調這個協會跟選舉無關，主要是倡議「金門非軍事化」，開啟兩岸和平之門， 盼以「新五通」計畫，計畫來突破目前兩岸關係低迷的狀態，創造了兩岸交流的互信空間，開啟兩岸和平之門。

「中華兩岸和平協會」在今天八二三金門砲戰周年之日舉行成立大會及第一屆理監事選舉，會址設在金湖鎮以前陳福海的服務處，經過來自全台各地的創始會員開會，於會中除通過協會章程及選出第一屆理事及監事外；並於第一次理監事聯席會中，推選陳福海擔任第一屆理事長。

陳福海表示，盼能打造金門的新未來，推動「金門非軍事化」，以海岸偵巡的「維安」機制取代軍事對抗的「國安」機制，共創以民生經濟為主的兩岸和平灣區，增進彼此互信，開啟互利共贏的和平契機。並以「醫療養生合作」、「環保空汙合作」、「智慧物流合作」、「智能電網合作」、「快捷交通合作」等具體實質「新五通」計畫，進行兩岸需要共同面對民生經濟的重要議題。

他強調，在後疫情時代，雖給兩岸交流帶來的挑戰，與會人員共同決議「金門非軍事化」的倡議，以具體的「新五通」計畫來突破目前兩岸關係低迷的狀態，創造了兩岸交流的互信空間，開啟兩岸和平之門的關鍵之鑰。