學員麻辣問常見直播試吃 黃偉哲搞笑回應另類職災

民進黨台南市黨部昨、今在走馬瀨農場舉辦青年入政．青年人才培訓營，台南市長黃偉哲昨深夜提著桶仔雞慰勞學員，針對時事與年輕一輩交換意見，更有學員麻辣笑說常見市長直播試吃推銷台南美食，語畢，全場哄堂大笑。

這項培訓營先後邀請副總統賴清德、中央黨部副秘書長林飛帆、政論節目名嘴等人接棒擔任講師，黃偉哲昨晚帶著玉井區美食桶仔雞給學員加菜，大家直呼「太貼心了」、「足感心」。

成員不只和市長分享參加營隊心得，也提出對台南施政相關的問題及建議，有來自屏東高雄的學員提出南方治理大平台的概念，與黃偉哲施政不謀而合。

也有學員問黃偉哲經常直播試吃台南名產，是否對身材造成啥傷害？ 黃偉哲針對同學勁爆提問一一接招回應，自嘲胖了好幾（7）公斤，算是另類「職災」，現場笑翻天。

黃偉哲也肯定民進黨台南市黨部舉辦青年營活動，除可以直接聽到年輕人的聲音和想法，還為年輕人開創了一條前往參與政治事務的平台，黃偉哲勉勵學員共同關心公共事務，把國家帶往更美好的方向。

林飛帆今也出席擔任結業式嘉賓，為所有成員頒發結業證書，勉學員對不公義事情具有同理心、有批判力，一起壯大台灣。