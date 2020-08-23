疫情導致外燴量大減 內門總鋪師路邊銷售「手路菜」

今年因疫情影響，廟會平安宴或婚宴場次大幅減少，高雄內門總鋪師眾多，紛紛化被動為主動，近日約三分之一外燴師傅改在台三線與聚落人車眾多處擺攤銷售手路菜，每逢假日都有擺攤，民眾可輕鬆買到八寶丸、魚翅羹等平價佳餚，不用等受邀吃辦桌才能品嘗。

內門有總鋪師故鄉之稱，全區外燴團隊約40組左右。年初爆發疫情，廟宇遶境停辦，新人宴客也延期，外燴團隊接單量明顯下滑，原本兼營宅配市場的團隊受衝擊較小，靠接單生活的總鋪師必須想辦法開拓商機，陸續在台三線大馬路旁擺攤，主要販售香酥鴨、竹筍封肉、八寶油飯等辦桌菜，總數超過十攤，品項有所區隔，吸引不少過路客停車購買。

總鋪師湯卿炉說，疫情發生後很少有機會辦外燴，出門擺攤可以提高能見度，多少帶來收入，比在家等工作上門有希望；菜色選擇很簡單，多做幾種菜色讓遊客選購，賣不好的再來淘汰。

另名總鋪師「阿机師」表示，景氣還沒恢復，他的訂單不多但還可生存，情況算好，但多數人接單機會少，為顧飯碗不得不到街頭賣手工菜，希望遊客多多支持內門的辦桌菜餚。