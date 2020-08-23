中國伏季休漁期結束 陸船越界作業海巡查扣
中國大陸伏季休漁期15日結束，陸船近日越界作業，澎湖海巡隊今天在貓嶼西南查扣一艘無船名陸船，人船一併押返，防檢人員登船實施消毒檢疫，防堵疫情。
大陸伏季休漁期15日結束，陸船越界作業，昨天還發生大陸漁船「閩龍漁66645」號撞及澎湖籍「聯順鋒」漁船的事件，今天海巡則查扣無船名的陸籍油料補給船。
澎湖縣政府與海巡隊在大陸伏季休漁期結束後，加強提升澎湖海域執勤的強度與密度，不讓疫情出現缺口。
澎湖海巡隊今天在執行護永專案勤務時，在澎湖望安貓嶼西南海域18.9浬發現有艘無船名的陸籍油料補給船，經多次廣播停俥受檢不理，海巡強行登檢，將蔡姓船老大等5人押返馬公。
澎湖縣政府衛生局與防檢局人員並登船進行消毒、人員檢疫等，以防堵疫情。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言