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百年東華皮影戲團長張榑國 登錄文資保存技術及保存者
高雄市文化局文資審議大會討論，通過百年東華皮影戲現任第六代團長張榑國登錄為文資法中的「文資保存技術及保存者」。這是高雄繼木作王船技術林良太、土水修造技術蘇清良之後，納入文資保存技術及保存者的第三人。
高雄市文化局副局長林尚瑛表示，2016年文化資產保存法將文化資產，分為「有形」與「無形」文資，無形文化資產包括5個類別，分別是傳統表演藝術、傳統工藝、民俗、口述傳統及傳統知識與實踐。高雄目前有登錄的無形文資只有前3類，但「口述傳統」及「傳統知識與實踐」則尚無。無形文資是以人為主體和媒介，有時要靠世代傳承，也曾加了保存的難度。
張榑國是皮影戲藝師張德成第三子，以皮影獻偶製作技術登錄為「文化資產保存技術及保存者」。戲偶製作技巧承襲家傳，從選材、雕刻工具、戲偶紋刻工造型、上色渲染技巧、偶身關節比例設計、裝桿技巧等，都很到位。數十年來除演出外，也長期擔任皮影傳習教學工作。
「我最開心的，就是皮影戲有人看！」張榑國表示，為了吸引更多觀眾，他努力走向現代，但又保存傳統，像是把影窗加大、影偶的尺寸也放大，色彩更加鮮豔，讓戲偶的各關節操縱自如，可以做出更高難度的動作。東華的第七代傳人已在訓練接班中，劇團常走入校園，讓更多學生認識並喜歡上皮影戲。
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