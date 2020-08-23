百年東華皮影戲團長張榑國 登錄文資保存技術及保存者

高雄市文化局文資審議大會討論，通過百年東華皮影戲現任第六代團長張榑國登錄為文資法中的「文資保存技術及保存者」。這是高雄繼木作王船技術林良太、土水修造技術蘇清良之後，納入文資保存技術及保存者的第三人。

高雄市文化局副局長林尚瑛表示，2016年文化資產保存法將文化資產，分為「有形」與「無形」文資，無形文化資產包括5個類別，分別是傳統表演藝術、傳統工藝、民俗、口述傳統及傳統知識與實踐。高雄目前有登錄的無形文資只有前3類，但「口述傳統」及「傳統知識與實踐」則尚無。無形文資是以人為主體和媒介，有時要靠世代傳承，也曾加了保存的難度。

張榑國是皮影戲藝師張德成第三子，以皮影獻偶製作技術登錄為「文化資產保存技術及保存者」。戲偶製作技巧承襲家傳，從選材、雕刻工具、戲偶紋刻工造型、上色渲染技巧、偶身關節比例設計、裝桿技巧等，都很到位。數十年來除演出外，也長期擔任皮影傳習教學工作。