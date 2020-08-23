高雄揪Young創業市集展活力 新青年局長：青創向下扎根

高雄科技大學與高雄市青年局，今天在漢神巨蛋廣場舉辦「高雄揪Young創業市集」，許多青創團隊都進駐設攤，除了展現青創企業成果，也為新創事業創造曝光與銷售機會，現場也提供創業諮詢服務。市府新內閣成員青年局長張以理表示，未來會更加強青創補助與就業輔導，並向下扎根至高中職。

高雄揪Young創業市集主持「Don’t be normal」，特別強調勇於走出一條事業道路的創業家，不怕與眾不同的勇氣。參與商家含括農產、文創工藝、創意美食、智慧科技產品等，現場接受民眾持振興券消費，積極把消費留在高雄，造福高雄創業店家。

現場有高科大輔導廠商「愛莉兒」的魚膠原冰淇淋，「高科大好時光」的醜芭怪芭樂冰，還有「合創生物資源」利用魚麟開發的膠原蛋白珍珠，為手搖飲料帶來新鮮口感，都很受歡迎。

高雄市準青年局長張以理明天才上任，今天先低調加緊腳步熟悉業務。他表示，青年局團隊非常努力，過去不管是青創補助或就業輔導，都做得很好，未來會繼續延續這樣的目標，並將重點向下扎根，在高中職做更多著墨，讓年輕人對這座城市有更多歸屬感，讓他們知道高雄市政府能為大家做更多事情。