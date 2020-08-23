倡金門非軍事化 中華兩岸和平協會提新五通破冰

中華兩岸和平協會在八二三戰役62週年紀念日的今天成立，第一屆理事長陳福海表示，協會宗旨在推動「金門非軍事化」，並以「新五通」突破目前兩岸關係低迷狀態。

「中華兩岸和平協會」為全國性社團法人，會址設在金門縣金湖鎮，來自全台各地的創始會員今天在會中除通過協會章程及選出第一屆理事及監事外；並在第一次理監事聯席會中，推選陳福海擔任首屆理事長。

陳福海表示，協會主旨在推動「金門非軍事化」，以海岸偵巡的「維安」機制取代軍事對抗的「國安」機制，共創民生經濟為主的兩岸和平灣區，增進彼此互信，開啟互利共贏的和平契機。

他同時提到「新五通」，以「醫療養生合作」、「環保空污合作」、「智慧物流合作」、「智能電網合作」、「快捷交通合作」具體實質計畫，進行兩岸需要共同面對民生經濟的重要議題。

協會表示，後疫情時代雖然為兩岸交流帶來挑戰，但與會人員仍決議倡議「金門非軍事化」，以具體「新五通」計畫突破目前兩岸低迷狀態，創造交流互信空間，開啟和平之門的關鍵之鑰，打造金門新未來。