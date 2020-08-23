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走讀活動正夯 屏東民間團體促使地方文史意識抬頭

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣愛鄉協會透過《穿越阿緱-在街區與回憶之間》中的10個舊城景點，編成一套獨特的舊走讀路線。圖／屏東縣愛鄉協會提供
屏東縣愛鄉協會透過《穿越阿緱-在街區與回憶之間》中的10個舊城景點，編成一套獨特的舊走讀路線。圖／屏東縣愛鄉協會提供

屏東近期對於地方文化意識提升，有不少民間團體透過各種方式與活動，讓不同年齡層的民眾以「走讀」來重新認識在地歷史與文化。

位於屏東職人町的三線路在地工作坊，於疫情趨緩後，共舉辦四場分別為兒童、青年、成人與親子的走讀活動，盡管路線上皆以屏東市林森路周圍的老商圈與建築為主軸，但仍會依照不年齡層的參加者，來設計走讀的活動內容，藉此讓民眾能了解地方文史故事。

三線路執行長趙文俊指出，過去地方文史記憶聚焦在眷村，隨著勝利星村開發文創產業進駐，這樣的歷史記憶也跟著轉移，再加上，屏東縣政府與屏東大學對於資料的建立與文獻收集趨於完善，才能有足夠的文化含量，來帶領民眾走讀。

三線路執行長趙文俊表示，透過文史發展地方走讀活動，屏東較其他縣市的發展較晚，大約在2016年，受網路與環境的薰陶下，才開始找尋在地符號以及重視地方文史活動。至於街區的「走讀」活動，屏東則是在近兩年才開始興起。

趙文俊還說，「走讀」活動，需要熟識地方的景點或街區，同時搭配文獻資料與書籍來輔助走讀活動，不僅能讓生硬的資訊更貼近民眾，也能透過實地走訪了解文史發展與街區變化。

另一個由「鄉民的力量－屏東縣愛鄉協會」所舉辦的活動比較不同，是透過去年出版的《穿越阿緱-在街區與回憶之間》一書，搭配書中10個由屏東在地畫家陳信宏繪製的舊城的景點，編成一套獨特的舊走讀路線。

屏東縣愛鄉協會透過《穿越阿緱-在街區與回憶之間》一書，目前已經舉辦1場夜間試走，與兩場由陳信宏帶領的走讀活動。屏東縣愛鄉協會期望，透過書籍與走讀互動，能幫助民眾認識舊屏東，以及用不同的角度來看待屏東，同時也希望以這樣的互動方式，來建構民眾對昔日與現今屏東的印象。

屏東縣愛鄉協會表示，《穿越阿緱-在街區與回憶之間》一書中，便就涵蓋了舊屏東的組成與消逝， 因此透過走讀活動，讓讀者自書中的想像，親臨現場對比今昔，並補足書中無法呈現的空間感。

屏東在地畫家陳信宏在《穿越阿緱-在街區與回憶之間》一書，繪製10個舊城景點，成為老屏東走讀範本。圖本報資料照片
屏東在地畫家陳信宏在《穿越阿緱-在街區與回憶之間》一書，繪製10個舊城景點，成為老屏東走讀範本。圖本報資料照片
三線路在地工作坊執行長趙文俊帶領不同年齡層的參加者，走訪屏東老商圈。圖／三線路在地工作坊提供
三線路在地工作坊執行長趙文俊帶領不同年齡層的參加者，走訪屏東老商圈。圖／三線路在地工作坊提供
三線路在地工作坊執行長趙文俊帶領不同年齡層的參加者，走訪屏東老商圈。圖／三線路在地工作坊提供
三線路在地工作坊執行長趙文俊帶領不同年齡層的參加者，走訪屏東老商圈。圖／三線路在地工作坊提供

屏東縣政府

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