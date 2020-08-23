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疫情影響本願山彌陀講堂今年普度減桌 弱勢需求則反增

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中本願山彌陀講堂今天辦普度念佛超薦法會，今年有1200桌普度品。記者游振昇／攝影
台中本願山彌陀講堂今天辦普度念佛超薦法會，今年有1200桌普度品。記者游振昇／攝影

台中本願山彌陀講堂今天舉辦普度念佛超薦法會，現場1200桌普度品，本願山彌陀講堂住持釋信願表示，今年受新冠肺炎疫情影響，普度桌數減少，但需要普度品的慈善單位變多，每年約有12至15個單位需要普度品給弱勢家庭，今年目前已有18個單位申請。

本願山彌陀講堂今天在彌陀講座前廣場舉辦普度法會，民眾一早到場參加法會，廣場一座白米和紅棗擺出的須彌山，有6000斤白米，信徒和志工與本願山彌陀講堂師父共同堆成。

住持釋信願表示，每年普度法會有近2000桌普度品，今年受到疫情影響減為1200桌，每年90%的普度品都給慈善單位，捐給弱勢家庭或低收入戶，每年約有12至15個慈善單位申請，今年目前有18個單位申請，需要普度品送給弱勢家庭。

現場的普度品種類多，除了飲料零食，另有粽子山、水果山、粿山、壽桃山和饅頭山等素食品，民眾參加踴躍，也有行動不便長者，由家人推輪椅參加。

台中本願山彌陀講堂今天辦普度念佛超薦法會，今年有1200桌普度品。記者游振昇／攝影
台中本願山彌陀講堂今天辦普度念佛超薦法會，今年有1200桌普度品。記者游振昇／攝影
台中本願山彌陀講堂今天辦普度念佛超薦法會，今年有1200桌普度品。記者游振昇／攝影
台中本願山彌陀講堂今天辦普度念佛超薦法會，今年有1200桌普度品。記者游振昇／攝影
台中本願山彌陀講堂今天辦普度念佛超薦法會，今年首次提供手機軟體線上支付捐獻。記者游振昇／攝影
台中本願山彌陀講堂今天辦普度念佛超薦法會，今年首次提供手機軟體線上支付捐獻。記者游振昇／攝影
台中本願山彌陀講堂今天辦普度念佛超薦法會，今年有1200桌普度品。記者游振昇／攝影
台中本願山彌陀講堂今天辦普度念佛超薦法會，今年有1200桌普度品。記者游振昇／攝影
台中本願山彌陀講堂今天辦普度念佛超薦法會，今年有1200桌普度品。記者游振昇／攝影
台中本願山彌陀講堂今天辦普度念佛超薦法會，今年有1200桌普度品。記者游振昇／攝影

弱勢家庭 疫情 新冠肺炎

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