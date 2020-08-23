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樹科大道路逢雨必淹20年 水利局：朝設箱涵方向改善
受颱風影響，南部地區今日持續降雨，高雄市燕巢區樹德科技大學前方道路昨天下午積水達半個輪胎深，今天上午未再發生，高市府水利局人員勘查積水原因。代理局長蔡長展表示，山溝水勢盛大， 鄰近旗楠公路的面前埔排水溝與側溝宣洩不及導致溝水流竄路面，未來可能朝設置大型排水箱涵方向改善，須進一步研擬對策。
高雄氣象站指出，高雄燕巢、大樹與阿蓮三區的24小時累積雨量都有超過80毫米。台22線旗楠公路7公里處（樹德科大）地勢低窪，只要持續強降雨就會積水難通行，昨天下午強降雨過後，學校校門口前方道路積水約20公分深，警方拉起封鎖線，路旁多部機車泡在水中。
高雄市府水利局人員今早到積水路段勘查。代理局長蔡長展表示，此路段淹積水問題約有20年之久，面前埔大排在旗楠公路路段限縮排水斷面，宣洩不及的雨水導致路面積水，過去曾經水流引往農地，但滯洪面積有限，未來可能要朝排水箱涵方向設計，直接將雨水引往角宿地區溪流，不過此方案又會遇上道路下方管線眾多問題，需要從長計議。
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