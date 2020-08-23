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高市圖行動書車開進2020新創生活展 推時尚閱讀新生活

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市圖的行動書車放置新創生活六大主題書，供民眾借閱。圖／高市圖提供
高市圖的行動書車放置新創生活六大主題書，供民眾借閱。圖／高市圖提供

2020新創生活展在高雄展覽館舉行，高雄市立圖書館呼應今年「高雄海洋生活文化」核心概念，將這次會展六大主題相關書籍，以「行動書車」開進展覽館，展場閱覽桌椅使用瓦楞紙製成，傳達「愛不紙息、環保永續」生活概念。8月24日前民眾在現場首辦團體借閱證或借閱滿3本及5本，即贈生活好禮。

高市圖自營新品牌「生活索書號」，也帶來總館扭蛋機與民眾同樂，只要借閱及任意消費，或消費滿300元即可扭蛋一次。「生活索書號」是以閱讀、靈感、實驗、對話的精神，融合生活選物、策展經營、活動探索等規畫，帶給民眾跳脫紙本閱讀的全新體驗。

高雄市文化局表示，新創生活展想帶給民眾不受限的無框生活理念，閱讀是打破框架、提昇視野、感受文化的生活重要元素，高市圖此次參展，透過「行動生活圖書館」和「生活索書號」作為媒介推廣閱讀，更提供民眾對頂級生活另一種不同的想像，讓閱讀也能成為時尚生活的新指標。

高市圖館長潘政儀表示，這次的參展特別與正隆公司合作，展場的閱覽桌椅都是正隆公司的紙樂屋贊助，使用環保瓦楞紙製成。正隆公司2014年啟動「綠色書香。紙圖書館」計畫，未來也會有更多的環保紙材，在高市圖亮相。

「行動書車」是高市圖代表性的外展閱讀服務。無論是滿載兒童繪本書的「行動圖書車」，或是承裝至少東南亞5國語言書籍的「東南亞行動書車」，都是將閱讀資源以行動圖書館的模式深入有需求的地區，就近提供偏鄉地區孩童，或是廠區、宿舍區的移民工朋友借還書服務。有關高市圖新創生活展活動相關訊息可上官網https://www.ksml.edu.tw/，及高市圖臉書「閱讀心視界」查詢。

高市圖以「行動生活圖書館」為主題，進駐2020新創生活展。圖／高市圖提供
高市圖以「行動生活圖書館」為主題，進駐2020新創生活展。圖／高市圖提供

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