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高雄黨代表籲市黨部主委參選市長 江啟臣：審慎考慮

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

國民黨主席江啟臣今天與祕書長李乾龍、行管會主委邱大展、立委吳怡玎等與高雄市黨代表閉門座談，據與會人士透露，有黨代表建議國民黨中央提早布局下一屆高雄市長選舉，重新派任的高雄市黨部主委最好就是參選下屆市長的人選，江啟臣表示會審慎考慮。

江啟臣等人與高雄市黨代的座談在高雄市黨部禮堂進行，未對外公開，與會人士轉述，江啟臣要大家關起門來有話直說，但出了市黨部大門之後就不要再批評國民黨，大家團結，一致對外。

高雄國民黨代表200多人，市議員是當然黨代表，今天約有100多人出席這場座談。與會人士有人擔心黨員流失，反對提高黨費；有人建議原高雄縣和原高雄市的黨代表聯誼團體應合併。

對於高雄市長選舉，多人憂心2022年能不能推出合適的人選和民進黨提名人選力拚，進而建議黨中央在選派高雄市黨部主委時，就要有布局市長選舉的規畫，不只是派一位黨部主委而已，最好新主委就是以後要參選市長的人，提早布局。　

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺在市長補選之後辭職，國民黨中央到目前未對新主委人選向高雄市黨員做較具體的表達。今天出席座談的人士說，江啟臣向他們表示會審慎考慮主委人選。

高雄市 國民黨 江啟臣

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