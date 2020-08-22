快訊

【今日精摘】巴威颱風帶來豪雨／中央、地方普篩之爭延燒

林毅夫：再10年 美國想打壓中國就不容易了

陳其邁未等就職先聽市政簡報　明排一整天「轟炸」行程

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市準市長陳其邁（左一）今天設宴感謝競選團隊和各後援會，主持人市議員邱俊憲（右起）、黃文益、高閔琳在旁搶鏡。圖／翻攝高閔琳臉書
高雄市準市長陳其邁（左一）今天設宴感謝競選團隊和各後援會，主持人市議員邱俊憲（右起）、黃文益、高閔琳在旁搶鏡。圖／翻攝高閔琳臉書

高雄市準市長陳其邁後天宣誓就職，今天中午宴請競選團隊和各區、各團體後援會，表達感謝之意，明天周日將聽取市府各局處業務簡報，趕在就職前讓自己和市府新團隊掌握市政重點。

對於就職典禮，陳其邁曾表示請市府相關局處從簡辦理，市府行國處也照新市長的要求，規畫在四維行政中心中庭舉行，整個流程約1小時30分鐘。

整個就職典禮的會場布置今天下午大致完成，現場擺放300張椅子，為了防疫，每張椅子間保持約1公尺；舞台在中庭靠北面，陳其邁競選口號「二年拚四年．高雄大邁進」放在舞台中央主看板，沒有太多裝飾。

高雄市民選市長就職典禮大部分在市府中庭舉辦，只有原高雄市第2屆市長謝長廷在市府禮堂就職，縣市合併之後第3屆市長韓國瑜在愛河畔舉行，第3屆補選市長陳其邁再度回市府中庭舉辦。

陳其邁今天在苓雅區一家宴會餐廳設宴感謝競選團隊和各行政區、各團體後援會，主持這場感恩活動的高雄市議員高閔琳、邱俊憲等隨後PO出餐會照片。也是主持人之一的議員黃文益說，餐會約有7、800人參加，陳其邁和太太吳虹、兒子及媽媽陳辜美貴到場表達感謝。

車隊謝票、餐會謝團隊與後援會，陳其邁不等就職，明天周日就「上工」，安排一整天時間請市府各局處人員向他和3位副市長、局處新首長簡報業務狀況。

高雄市準市長陳其邁24日將在高雄市政府四維行政中心中庭宣誓就職。記者楊濡嘉／攝影
高雄市準市長陳其邁24日將在高雄市政府四維行政中心中庭宣誓就職。記者楊濡嘉／攝影

陳其邁 高雄市 韓國瑜

延伸閱讀

謝文斌掌教育局 高市教產工會提雙機六訴求

綠議員肯定陳其邁小內閣 藍期許要有效率

陳其邁3副手 2老將1新面孔

恆春鎮長補選 陳其邁開「達高標就來開演唱會」支票

相關新聞

影／恆春鎮長補選 民進黨陳文弘以近千票勝選

五搶一的屏東縣恆春鎮長補選今天投票，民進黨提名的縣議員陳文弘以4816票當選鎮長，國民黨提名的前議員張榮志3724票，無...

823砲戰62周年！金門籍大學校長揪團回鄉類出國拚經濟

明天就是金門823砲戰62周年紀念，金門籍的高雄師範大學校長吳連賞當導遊，帶著同仁、眷屬組團到大、小金門，來趟3天2夜「...

墾丁沙灘浪大插紅旗禁下水 業者反喜：暑假天天忙翻了

屏東墾丁是夏日水上活動勝地，因整個7月沒有颱風過境，墾丁各遊憩沙灘水上活動業者受益國旅暴增，業績大豐收，繼8月初遇上哈格...

高雄蜂蜜文化節復辦 吸引不少老主顧到場「搶蜜」

高雄蜂蜜文化節去年因天候異常歉收停辦，所幸今年龍眼蜜產量略增才又復辦，不過仍未恢復到往年水準，成為「限量貨」，不少愛用蜂...

屏東恆春鎮長補選今投票 民進黨陳文弘自行宣布當選

五搶一的屏東恆春鎮長補選今天投開票，下午4時投票結束進行開票；民進黨提名的縣議員陳文弘陣營剛剛自行宣布當選，競選總部並燃...

高市強降雨 樹德科大前淹水半個輪胎高

中央氣象局今天發布輕度颱風巴威海上颱風警報。高雄市下午2時餘強降雨，造成燕巢區台22線樹德科技大學前的橫山路一帶積水，深...

高雄大坪頂停水一周 居民無水可用馬達燒壞氣炸

高雄市小港區高松路一帶不明停水達一周，居民無水可用，家裡抽水馬達也因空轉燒壞，只好花錢到汽車旅館洗澡，包括高雄市議員陳致...

力推金湖秘境！鎮長陳文顧邀你尋找私房景點A好禮

高洞、天空之城、料羅鋼堡這些金門最夯的旅遊熱點，都集中在金門的金湖地區，為了鼓勵更多民眾來金湖遊玩，金湖鎮公所特別推出好...

五搶一恆春鎮長補選今投票 地方觀察投票率五成都很拚

五搶一的屏東縣恆春鎮長補選今天投票，恆春地區上午陰天未下雨，3個主要候選人陣營也在投票所附近設置服務攤但，各投開票所都無...

高市青創貸款已核貸1.2億 餐飲零售業居多

高雄市青年局從去年11月起開辦青年創業貸款，目前已協助超過百名創業青年成功取得資金，總核貸金額近1.2億元，申貸過案率達...

八二三戰役紀念前夕 金門榮服處探訪金馬自衛隊榮民

明天就是823，選在823戰役62週年前夕，金門榮服處特別到轄內各服務區，訪視及慰問823金馬自衛隊榮民，當年參戰金馬自...

高市行國處長項賓和與陶晶瑩曾是班對 還在她MV客串過

高雄市將就職的市長陳其邁新任行政暨國際處長項賓和，大學時代與知名藝人陶晶瑩的一段「班對」戀情，在陳其邁的人事案公布後，又...

熱門新聞

台東蘭嶼1男子疑撿拾到「龍涎香」 若鑑定屬實值600萬

颱風「巴威」來勢洶洶 今晚大稻埕煙火暫停

殘念！巴威颱風發海警 漁人碼頭煙火秀另擇期舉辦

北市大稻埕、新北漁人碼頭 今晚煙火秀

影／扯！合歡山鳶峰大放光明 暗空公園變亮空公園

鳥店停業將鳥全部放生 鳥會：放生形同放死要法辦重罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。