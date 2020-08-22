陳其邁未等就職先聽市政簡報 明排一整天「轟炸」行程
高雄市準市長陳其邁後天宣誓就職，今天中午宴請競選團隊和各區、各團體後援會，表達感謝之意，明天周日將聽取市府各局處業務簡報，趕在就職前讓自己和市府新團隊掌握市政重點。
對於就職典禮，陳其邁曾表示請市府相關局處從簡辦理，市府行國處也照新市長的要求，規畫在四維行政中心中庭舉行，整個流程約1小時30分鐘。
整個就職典禮的會場布置今天下午大致完成，現場擺放300張椅子，為了防疫，每張椅子間保持約1公尺；舞台在中庭靠北面，陳其邁競選口號「二年拚四年．高雄大邁進」放在舞台中央主看板，沒有太多裝飾。
高雄市民選市長就職典禮大部分在市府中庭舉辦，只有原高雄市第2屆市長謝長廷在市府禮堂就職，縣市合併之後第3屆市長韓國瑜在愛河畔舉行，第3屆補選市長陳其邁再度回市府中庭舉辦。
陳其邁今天在苓雅區一家宴會餐廳設宴感謝競選團隊和各行政區、各團體後援會，主持這場感恩活動的高雄市議員高閔琳、邱俊憲等隨後PO出餐會照片。也是主持人之一的議員黃文益說，餐會約有7、800人參加，陳其邁和太太吳虹、兒子及媽媽陳辜美貴到場表達感謝。
車隊謝票、餐會謝團隊與後援會，陳其邁不等就職，明天周日就「上工」，安排一整天時間請市府各局處人員向他和3位副市長、局處新首長簡報業務狀況。
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