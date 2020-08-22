影／恆春鎮長補選 民進黨陳文弘以近千票勝選

五搶一的屏東縣恆春鎮長補選今天投票，民進黨提名的縣議員陳文弘以4816票當選鎮長，國民黨提名的前議員張榮志3724票，無黨籍鎮代會副主席陳進興2960票，紅氣球書屋女主人郭德慧112票、補教業者王迎曦70票。

陳文弘說，「勝選是責任的開始，高興一時就好」，將用2年拚4年的拚勁，落實選前承諾，縣政、鎮政走同步、恆春未來大進步。

無黨前恆春鎮長盧玉棟因涉及賄選被判當選無效，鎮長補選選舉人數2萬4724人，受颱風環流影響，昨天下起間歇性雨勢，選民投票意願不高，各投票所冷清清，投票率僅47.62%；屏東縣選委會將在8月28日前公告當選人名單。

這次恆春鎮長補選，捲土重來的國民黨4屆縣議員張榮志和連任的民進黨縣議員陳文弘，各擁支持者，陳進興則有前鎮長盧玉棟力挺，原評估三強鼎立，但身兼民進黨立委蘇震清恆春服務處主任的陳進興，未參加黨內初選被民進黨除名，加上蘇震清被收押，藍綠陣營在選戰後期請大咖南下輔選，營造政黨對決態勢，最後被拉開差距。