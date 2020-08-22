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紅毛港創意抓周！抓到烏魚賺大錢、抓到遊艇當總裁

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
小朋友參加紅毛港文化園區的海港抓周活動，抓到「烏魚」代表賺大錢！圖／高雄市文化局提供
小朋友參加紅毛港文化園區的海港抓周活動，抓到「烏魚」代表賺大錢！圖／高雄市文化局提供

高雄市政府文化局與郭元益糕餅博物館，8月22、23日在紅毛港文化園區，各舉辦一場「海港抓周趣」活動，為周歲寶寶打造最海派的成長饗宴。海港抓周與一般抓周不同，幼兒抓的是烏魚、燈塔、貨櫃、遊艇、浮球等，各有象徵意義。

郭元益糕餅博物館副執行長陳信守表示，在具豐厚歷史人文的紅毛港文化園區舉辦傳統抓周禮俗，別具意義。 雖然今日首場天空不作美，不到中午便有許多爸爸媽媽爺爺奶奶，帶著家中滿周歲的寶寶，三代同堂來到園區，迫不及待迎接這值得紀念的一刻，現場熱鬧滾滾。

「海港抓周趣」不僅儀式不馬虎，抓周物品也別出心裁。海港文化與紅毛港文化園區獨特的地標，都被賦予了祝福，成為與眾不同的吉祥物。例如抓到「高字燈塔」是領航者；抓「船舵」當工程師；抓貨櫃有海運貿易好生意；抓「烏魚」賺大錢；抓「浮球」好福氣；如果抓到「遊艇」，就是當董事長、總裁。隨著寶寶們抓起不同的物品，現場驚喜與歡笑聲不斷，親子齊聚古厝前合影，留下珍貴回憶。

文化局表示，紅毛港文化園區保存了紅毛港聚落昔日舊構件，並仿建重現古厝，打造出來的懷舊場域，更能凸顯「抓周」這個凝聚家族情感的傳統禮俗。歡迎全眾來紅毛港文化園區欣賞大船入港的壯闊海景，在這片海的故鄉，與親朋好友共享「海派」好時光。

親子一同參加紅毛港文化園區的海港抓周活動，在古厝前合影。圖／高雄市文化局提供
親子一同參加紅毛港文化園區的海港抓周活動，在古厝前合影。圖／高雄市文化局提供

遊艇 文化局 燈塔

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