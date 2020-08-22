823砲戰62周年！金門籍大學校長揪團回鄉類出國拚經濟
明天就是金門823砲戰62周年紀念，金門籍的高雄師範大學校長吳連賞當導遊，帶著同仁、眷屬組團到大、小金門，來趟3天2夜「類出國」的知性、生態與拚經濟之旅。
活動特別選在823砲戰62周年前夕，高師大主祕黃有志與祕書吳幸英策辦，行程請在金門長大的校長吳連賞與金門大學觀光管理系教授黃茱珺規畫。今天的行程是823戰史館及俞大維紀念館，緬懷當年奮戰犧牲性命的官兵，參觀擎天廳。
「擎天廳真的不是“蓋”的，而是用命“挖”出來的！」吳連賞說，3天行程除了戰地文化探訪，還安排高粱產業參訪、坑道巡禮。就振興經濟來看，協助對象包含旅行社、交通業、餐飲業、在地特產業，希望後疫情階段為各行業創造生機。
吳連賞表示，身為金門人，823砲戰是永遠無法抹滅的記憶，加上今年疫情的衝擊，金門家鄉各產業嚴重影響。希望這次的類出國旅遊，能為家鄉略盡棉薄之力，也讓學校同仁藉此紓解壓力，為新學年注入活力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言