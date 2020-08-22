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823砲戰62周年！金門籍大學校長揪團回鄉類出國拚經濟

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高師大教職員團到金門拚經濟，參觀民俗村閩南建築的燕尾之美。圖／高師大提供
高師大教職員團到金門拚經濟，參觀民俗村閩南建築的燕尾之美。圖／高師大提供

明天就是金門823砲戰62周年紀念，金門籍的高雄師範大學校長吳連賞當導遊，帶著同仁、眷屬組團到大、小金門，來趟3天2夜「類出國」的知性、生態與拚經濟之旅。

活動特別選在823砲戰62周年前夕，高師大主祕黃有志與祕書吳幸英策辦，行程請在金門長大的校長吳連賞與金門大學觀光管理系教授黃茱珺規畫。今天的行程是823戰史館及俞大維紀念館，緬懷當年奮戰犧牲性命的官兵，參觀擎天廳。

「擎天廳真的不是“蓋”的，而是用命“挖”出來的！」吳連賞說，3天行程除了戰地文化探訪，還安排高粱產業參訪、坑道巡禮。就振興經濟來看，協助對象包含旅行社、交通業、餐飲業、在地特產業，希望後疫情階段為各行業創造生機。

吳連賞表示，身為金門人，823砲戰是永遠無法抹滅的記憶，加上今年疫情的衝擊，金門家鄉各產業嚴重影響。希望這次的類出國旅遊，能為家鄉略盡棉薄之力，也讓學校同仁藉此紓解壓力，為新學年注入活力。

高師大校長吳連賞帶同仁參觀金門擎天廳，他表示，擎天廳真的不是「蓋」的，是官兵用命「挖」的。圖／高師大提供
高師大校長吳連賞帶同仁參觀金門擎天廳，他表示，擎天廳真的不是「蓋」的，是官兵用命「挖」的。圖／高師大提供

金門 疫情

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