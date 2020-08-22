八二三戰役62週年前夕 金門服務處對榮民表敬意

八二三戰役62週年前夕，金門榮民服務處人員訪視慰問各轄區金馬自衛隊榮民，對他們奉獻生命保衛家園，表達敬意。走過戰爭的長輩則是感嘆年輕一輩沒吃過苦，真是好命。

當年參戰的金馬自衛隊榮民們到現在年齡已超過75歲，榮服處人員訪視時，除了瞭解他們平日活動情形，也傾聽他們聊起民國47年八二三砲戰的往事，對於老人家當年能不計環境艱辛，替國軍部隊從事各種勤務工作，奉獻生命來保衛家鄉，向他們致敬。

住在金城鎮富康一村的蔡伯伯今年已是百歲人瑞，因身體狀況婉拒服務處替他慶生，處長呂媽定為了表示敬意，親自送上禮盒到他住處，表達慰問之意。

聊起戰爭歲月，蔡伯伯表示，出生在他們這一輩的人確實非常辛苦，早期要擔心被日本人抓去當雜役，之後的國共戰爭更得擔任駐軍的軍事勤務隊，舉凡抬屍體、築工事、傷患救助及運補物資，樣樣不缺席，甚至隨時有命喪灘頭的危險，好在最後都挺過了。

古崗村的洪婆婆，提到當年砲戰及戰後數十年「單打雙不打」的日子，直嘆現在年輕一輩不曾吃過苦，的確好命。她說，他們當年除了要參加婦女隊集訓，學習傷患包紮、打靶等戰技外，最重到的是要學會藉由聽砲彈劃過天際所發出的聲響，來分辦落彈點是否在附近。之後擔心受怕地經歷了20個年頭的單打雙不打日子。

戰地政務時期，縣府規定凡新建住宅必須設有防空洞，否則不同意興建，後來成了金門民宅獨有的特色。洪婆婆還帶領服務處人員觀看在自家客廳地底下的防空洞說，她和家人在防空洞裡躲過無數次砲彈，好在都走過來了。

呂媽定表示，金門榮服處服務八二三自衛隊的榮民人數超過4000人，占金門榮服處總服務對象約6成，幾乎在路上看到的長者都可能具有八二三自衛隊的榮民身分。

呂媽定說，隨著榮民年紀逐漸增長，相關就養及就醫工作格外重要，而這也是榮服處工作重點之一，他指示工作人員要積極結合各式公私部門社福資源，來照顧這群當年守衛鄉土的無名英雄。