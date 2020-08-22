高市強降雨 樹德科大前淹水半個輪胎高
中央氣象局今天發布輕度颱風巴威海上颱風警報。高雄市下午2時餘強降雨，造成燕巢區台22線樹德科技大學前的橫山路一帶積水，深約半個輪胎高，警方馬上拉起封鎖線，管制通行人車。
高市府水利局指出，樹德科大一帶地勢低窪，只要持續強降雨就積水，今天3小時的累積雨量約70毫米。積水造成道路兩側積水約半個輪胎約20公分深。
這場來得又急又大的降雨，導致兩側店家及住戶門前積水10餘公分，部分側溝還積水約20公分，有的家戶緊急裝設擋水板，也有店家拉下鐵門不做生意了。
深水派出所出動員警在橫山路拉起黃色封鎖線，提醒過往的人車，如果要穿越務必行走路中間，避開道路兩旁積水；不過仍有疾駛的車輛濺起水花，造成其他用路人滿身濕透。
面對颱風外圍環流可能帶來的大雨，市府水利局嚴陣戒備，防災三級開設，並已預置數千個沙包及移動式抽水機，以因應緊急狀況的調度及補給。
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