陸籍客船金門海域翻覆 海巡即刻救援撲空
一艘中國大陸籍客船今天在金門海域翻覆，金門海巡隊指出，本著人道精神前往救援，但客船上2人已由陸籍船舶救起，但因海上有些許油花，海巡隊將持續掌握，避免造成汙染。
海巡署金馬澎分署發布新聞表示，第十二巡防區上午8時39分，接獲通報指位於金門母嶼0.8浬處疑有船舶滯留，立即派遣金門海巡隊所屬PP-3577艇及CP-1022艇趕往查看。
金門海巡隊指出，巡防艇抵達現場後發現中國大陸籍客船「閩廈門客0076」翻覆，巡防艇隨即實施海上搜尋，同時通報中部航務中心、環保局及港務處等單位協處。
金門海巡隊副隊長駱天雄表示，巡防艇隨後在現場發現有救生筏，但未發現遇難人員落海，海上有些許輕油的油花；海巡隊除立即通報相關單位處理，同時持續搜尋「閩廈門客0076」客船人員。
駱天雄說，案經中航中心通報，中國廈門海事局海上搜救中心回覆，「閩廈門客0076」客船上2人已由陸籍船舶救起；後續客船拖帶等事宜，將由主管機關中部航務中心負責統籌處理。
海巡署表示，因受颱風巴威外圍環流影響，導致海象轉劣，「閩廈門客0076」客船為避浪內切，終因海象不佳且不諳金門水文狀況而翻覆，金門海巡隊將持續掌握陸船情形，避免發生海洋汙染問題。
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