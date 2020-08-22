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墾丁沙灘浪大插紅旗禁下水 業者反喜：暑假天天忙翻了

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
今年第8號颱風巴威上午8時生成，氣象局上午10時30分發布海上颱風警報，墾丁各遊憩沙灘均插上禁止下水紅旗，遊客只能難岸上拍照、觀浪。記者潘欣中／攝影
今年第8號颱風巴威上午8時生成，氣象局上午10時30分發布海上颱風警報，墾丁各遊憩沙灘均插上禁止下水紅旗，遊客只能難岸上拍照、觀浪。記者潘欣中／攝影

屏東墾丁是夏日水上活動勝地，因整個7月沒有颱風過境，墾丁各遊憩沙灘水上活動業者受益國旅暴增，業績大豐收，繼8月初遇上哈格比颱風過境連續3天禁止水上活動，今年第8號颱風巴威上午8時生成，氣象局上午10時30分發布海上颱風警報，再插上禁止下水紅旗；被迫放1天「無薪假」的潘姓水上摩托車業者說，這樣也好，這個暑假真得忙翻了。

巴威颱風今天經過台灣東方海域，屏東墾丁受外圍環流影響，下起間歇性雨勢，海岸也掀起逾1公尺高的長浪，墾管處依規定在南灣等遊憩沙灘插上禁止水上活動和遊客下水的雙警示紅旗；因海邊風大浪高，連在沙灘邊踏浪都很危險，遊客只能在沙灘上吹風觀浪和拍照。

「強制放個假也好，最近實在忙到翻！」潘姓業者說，暑假開始加上國旅大爆發，加上三倍券發威，上個月忙得不可開交，業績比過去陸客尖峰時期還要好，8月初因哈格比颱風放3天「無薪假」，之後又忙到昨天，平均1天接到超過30組客人，想喘口氣休息的時間都沒有。

墾丁各遊憩沙灘今天禁止下海，不少遊客選擇室內的墾丁福華水世界，業績漲了三成；業者說，暑假後的國旅大爆發，業績較去年同期成長近一倍，遊憩沙灘若因浪大禁止戲水，業績還會再翻倍成長。

今年第8號颱風巴威上午8時生成，氣象局上午10時30分發布海上颱風警報，墾丁各遊憩沙灘均插上禁止下水紅旗，遊客只能難岸上拍照。記者潘欣中／攝影
今年第8號颱風巴威上午8時生成，氣象局上午10時30分發布海上颱風警報，墾丁各遊憩沙灘均插上禁止下水紅旗，遊客只能難岸上拍照。記者潘欣中／攝影
墾丁各遊憩沙灘今天因浪大禁止下海，不少遊客選擇室內的墾丁福華水世界，業績漲了三成。記者潘欣中／攝影
墾丁各遊憩沙灘今天因浪大禁止下海，不少遊客選擇室內的墾丁福華水世界，業績漲了三成。記者潘欣中／攝影

哈格比颱風 沙灘 墾丁

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