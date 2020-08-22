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高雄蜂蜜文化節復辦 吸引不少老主顧到場「搶蜜」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄蜂蜜文化節今年復辦。記者王昭月／攝影
高雄蜂蜜文化節今年復辦。記者王昭月／攝影

高雄蜂蜜文化節去年因天候異常歉收停辦，所幸今年龍眼蜜產量略增才又復辦，不過仍未恢復到往年水準，成為「限量貨」，不少愛用蜂蜜的老主顧，今天特地到大崗山風景區活動會場搶購。農糧署南區分

署長姚志旺及高雄市農業局代理局長王正一均表示，高雄儘管今年蜂蜜減產，價格仍維持平穩，消費者算是撿到好康。

因全球氣候暖化緣故，植物生長亂了套，花不開、蜂蝶不來，養蜂產業近年經營慘澹。高雄市每年暑期登場的蜂蜜文化節，去年即因蜂蜜產量降至谷底，無法辦理，今年所幸回升到3至4成，但供量仍有限。

高雄市農業局整合田寮、阿蓮、岡山、橋頭、杉林、大樹及內門7個農會在阿蓮大崗山如意公園舉辦「2020龍眼蜂蜜文化節」，除展售高雄首選國產評鑑蜜，也端出各式優質農產品，吸引不少民眾前來「搶蜜」。

各區農會參與評鑑獲獎的蜂蜜，都通過CNS國家標準及抗生素、農藥殘留檢測，色澤、香氣、口感、純度稱佳，消費者可循包裝追溯生產來源，雷射標籤和序號即代表純正蜂蜜，清費更加安心。

農糧署南區分署長姚志旺及高市農業局代理局長王正一都表示，今年蜂蜜產量已回升，高雄地區的蜂蜜是以野生龍眼樹為蜜源，香醇新鮮，品質尤佳。

岡山蜂蜜產銷第一班班長陳保存，從父親陳聰明開始養蜂，他接棒後不斷追求品質突破，在地方建立口碑，不過由於養蜂辛苦，兒女一度不願接手，後來有死忠老顧客向他兒子說，「你若不接，我們就沒有好蜜可喝」，這句話打動年輕世代的心，讓他兒子願意接棒，陳家蜂蜜不致斷層。

高雄今年蜂蜜產量回升，但未達往年水準，今天復辦蜂蜜文化節，吸引不少老顧客搶蜜。記者王昭月／攝影
高雄今年蜂蜜產量回升，但未達往年水準，今天復辦蜂蜜文化節，吸引不少老顧客搶蜜。記者王昭月／攝影
高雄岡山農會蜂蜜產銷第一班班長陳保存（右三）家族，三代都養蜂，被喻為「蜂三代」。記者王昭月／攝影
高雄岡山農會蜂蜜產銷第一班班長陳保存（右三）家族，三代都養蜂，被喻為「蜂三代」。記者王昭月／攝影
高雄2020大岡山龍眼蜂蜜文化節，今在大崗山如意公園熱鬧登場。記者王昭月／翻攝
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高雄岡山農會蜂蜜產銷第一班班長陳保存（右左）家族，三代都養蜂，建立口碑。記者王昭月／攝影
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蜂蜜 高雄市 岡山

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