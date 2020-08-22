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好客民宿遴選 初階輔導訓練移師金門

中央社 / 金門縣22日電

金門縣政府觀光處今天表示，金門立案民宿共410家，其中108家已取得好客民宿標章認證；鼓勵業者踴躍參加交通部觀光局在金門舉辦的遴選活動初階輔導訓練，讓金門民宿有亮點。

「好客民宿遴選活動」是交通部觀光局為了提高民宿品質形象，遴選具好客、友善及親切的民宿授予「好客民宿」標章而舉辦，觀光局今年委由中華民國全國工業總會已分別在台南市、台東縣及宜蘭縣舉辦3場次初階輔導訓練課程。

縣府觀光處表示，為了體恤地區民宿業者往返台金舟車勞頓的辛苦，特別向觀光局爭取增加第4場在金門辦理初階輔導訓練課程，這也是縣府去年成功爭取觀光局跨海來金，舉辦好客民宿初階課程的離島創舉後，今年再次乘勝追擊，方便金門業者就地上課。

觀光處表示，訓練課程9月9日到10日在文化局辦理，同一民宿僅開放一名學員報名參加，依先後順序受理報名，額滿為止。課程規劃包含掌握最新旅宿法規政策、創造民宿價值與提升服務品質、客訴處理與危機應變、品牌建立與行銷管理、景點導覽與解說技巧及房務清潔與防疫措施等單元。

觀光處指出，金門立案民宿共有410家，已取得好客民宿標章認證的有108家。這次課程招收100名學員，，歡迎合法設立民宿業者踴躍報名參加；課程結束授予學員結業證書，並取得申請第二階段實地查訪資格，通過後，所屬民宿即可獲頒「好客民宿」標章。課程報名到28日止。

民宿 金門 觀光局

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