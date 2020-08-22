搶攻中元祭市場 高雄首間寶家五金百貨開幕

台灣最大的美妝生活專賣店寶雅（5904）其下品牌「寶家五金百貨」，今天選擇在高雄路竹開設首家實體店面，距離中元節不到兩周，為了搶攻中元節商機，解決普度祭祀用品選購的困擾，賣場提供「祭祀懶人包」，並選用環保材質的金紙和香燭，加入環保行列一起響應。

去年7月寶家首間門市在屏東成立，隨即迅速展店，目前全台已有12間門市，分別是新竹1間、台中4間、彰化1間、台南4間、高雄1間、屏東1間；22日桃園中壢店開幕，內部空間擺設與其他業者相比更加明亮一目了然，也有專業DIY諮詢，方便民眾採購相關生活用品。