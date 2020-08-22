快訊

昔十大槍擊要犯任議會警政召委 段樹文：不是自己選的

口罩實名制第1至13期逾期 依簡訊至原來或新指定門市補領

搶攻中元祭市場 高雄首間寶家五金百貨開幕

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
寶家五金百貨今天選擇在高雄路竹開設首家實體店面，距離中元節不到兩周，為了搶攻中元節商機，解決普度祭祀用品選購的困擾，賣場提供「祭祀懶人包」。記者劉學聖／攝影
寶家五金百貨今天選擇在高雄路竹開設首家實體店面，距離中元節不到兩周，為了搶攻中元節商機，解決普度祭祀用品選購的困擾，賣場提供「祭祀懶人包」。記者劉學聖／攝影

台灣最大的美妝生活專賣店寶雅（5904）其下品牌「寶家五金百貨」，今天選擇在高雄路竹開設首家實體店面，距離中元節不到兩周，為了搶攻中元節商機，解決普度祭祀用品選購的困擾，賣場提供「祭祀懶人包」，並選用環保材質的金紙和香燭，加入環保行列一起響應。

去年7月寶家首間門市在屏東成立，隨即迅速展店，目前全台已有12間門市，分別是新竹1間、台中4間、彰化1間、台南4間、高雄1間、屏東1間；22日桃園中壢店開幕，內部空間擺設與其他業者相比更加明亮一目了然，也有專業DIY諮詢，方便民眾採購相關生活用品。

寶家指出，現代人生活忙碌，因此希望提供一站式中元祭拜商品，方便民眾選擇，推出「祭祀懶人包」，包括中元普度專用金、附插香孔設計的各式供品盤、簡易插香器，以及多種超值零食包；近來倡導環保議題，特別選用環保材質的金紙和香燭，既能延續信仰與傳統，也能降低碳排放量。另外，近百項商品祭出買1送1優惠。

「寶家五金百貨」內部空間擺設與其他業者相比更加明亮一目了然，也有專業DIY諮詢，方便民眾採購相關生活用品。記者劉學聖／攝影
「寶家五金百貨」內部空間擺設與其他業者相比更加明亮一目了然，也有專業DIY諮詢，方便民眾採購相關生活用品。記者劉學聖／攝影
「寶家五金百貨」內部空間擺設與其他業者相比更加明亮一目了然，也有專業DIY諮詢，方便民眾採購相關生活用品。記者劉學聖／攝影
「寶家五金百貨」內部空間擺設與其他業者相比更加明亮一目了然，也有專業DIY諮詢，方便民眾採購相關生活用品。記者劉學聖／攝影
「寶家五金百貨」內部空間擺設與其他業者相比更加明亮一目了然，也有專業DIY諮詢，方便民眾採購相關生活用品。記者劉學聖／攝影
「寶家五金百貨」內部空間擺設與其他業者相比更加明亮一目了然，也有專業DIY諮詢，方便民眾採購相關生活用品。記者劉學聖／攝影

屏東 懶人包 新竹

延伸閱讀

高雄幼兒園傳不當對待 老師扯幼兒衣領、掐嘴巴

高雄大坪頂停水一周 居民無水可用馬達燒壞氣炸

搶攻中元普度商機 寶家五金今在台南、高雄拓2門市

高市運發局長是傳播學者 擅大型賽會、突發性事件處理

相關新聞

高市行國處長項賓和與陶晶瑩曾是班對 還在她MV客串過

高雄市將就職的市長陳其邁新任行政暨國際處長項賓和，大學時代與知名藝人陶晶瑩的一段「班對」戀情，在陳其邁的人事案公布後，又...

高雄蜂蜜文化節復辦 吸引不少老主顧到場「搶蜜」

高雄蜂蜜文化節去年因天候異常歉收停辦，所幸今年龍眼蜜產量略增才又復辦，不過仍未恢復到往年水準，成為「限量貨」，不少愛用蜂...

高雄大坪頂停水一周 居民無水可用馬達燒壞氣炸

高雄市小港區高松路一帶不明停水達一周，居民無水可用，家裡抽水馬達也因空轉燒壞，只好花錢到汽車旅館洗澡，包括高雄市議員陳致...

力推金湖秘境！鎮長陳文顧邀你尋找私房景點A好禮

高洞、天空之城、料羅鋼堡這些金門最夯的旅遊熱點，都集中在金門的金湖地區，為了鼓勵更多民眾來金湖遊玩，金湖鎮公所特別推出好...

五搶一恆春鎮長補選今投票 地方觀察投票率五成都很拚

五搶一的屏東縣恆春鎮長補選今天投票，恆春地區上午陰天未下雨，3個主要候選人陣營也在投票所附近設置服務攤但，各投開票所都無...

高市青創貸款已核貸1.2億 餐飲零售業居多

高雄市青年局從去年11月起開辦青年創業貸款，目前已協助超過百名創業青年成功取得資金，總核貸金額近1.2億元，申貸過案率達...

八二三戰役紀念前夕 金門榮服處探訪金馬自衛隊榮民

明天就是823，選在823戰役62週年前夕，金門榮服處特別到轄內各服務區，訪視及慰問823金馬自衛隊榮民，當年參戰金馬自...

屏東各式動物造型溜滑梯 連續降雨影響施工 延後試營運

屏東縣第一個以「動物造型、滑梯效能」為主題，設計出兼顧孩童發展與美感的蘭州街特色公園，原訂8月下旬開放民眾試體驗，但因為...

最後一批勝利星村徵選會 說明會報名大爆滿

屏東勝利星村創意生活園區將在8月27日舉辦園區23戶的營運品牌徵選說明會，消息公開後，報名立刻爆滿，屏東縣府文化處考量熱...

恆春鎮長補選 選前夜藍綠大咖助陣拚場

五搶一的屏東縣恆春鎮長補選今投票，國民黨張榮志陣營前晚由中央黨部副秘書長謝龍介和前台北縣長周錫瑋站台輔選，民進黨陳文弘陣...

寶山國小師生 參觀柯南展

清景麟教育基金會長期關懷偏鄉教育，昨天邀請高雄市桃源區寶山國小師生到高雄科工館參觀「名偵探柯南科學搜查展」，小朋友們開心...

高市職前訓練班 學員斜槓玩出精彩

原本開廣告公司的朱美瑜為讓公司業務更多元，跨域參加「水電裝修實務班」，從配線學起，取得多張專業證照，能接店面規畫設計、園...

熱門新聞

為何罰「高記」不罰「鼎泰豐」？北市建管處說話了

台東蘭嶼1男子疑撿拾到「龍涎香」 若鑑定屬實值600萬

燕子市長重視用路安全 要求強力取締違規動力機械車輛

北市大稻埕、新北漁人碼頭 今晚煙火秀

影／扯！合歡山鳶峰大放光明 暗空公園變亮空公園

大稻埕七夕480秒煙火秀 明晚八時二十分登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。