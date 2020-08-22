高雄大坪頂停水一周 居民無水可用馬達燒壞氣炸

高雄市小港區高松路一帶不明停水達一周，居民無水可用，家裡抽水馬達也因空轉燒壞，只好花錢到汽車旅館洗澡，包括高雄市議員陳致中及陳麗娜都收到抱怨投訴，自來水公司第七區處查出，是高松路管

線有破漏點，因位在雨水箱涵底下，不好施工，才有所延宕，至昨天深夜11點已暫時復水。

高雄市議員陳致中及陳麗娜，近日均接獲民眾投訴，大坪頂一帶已經七天沒水可用，陳致中氣得在臉書PO文，質疑台水修護能力，也為家裡馬達燒壞的民眾抱怨，要求台水應提供免費洗衣、盥洗場所，且負責這七日民眾因停水所增加的額外花費，對大坪頂居民做出賠償。陳麗娜則說，周一將向自來水公司求償反映。

台水公司第七區管理處副理徐志宏表示，公司連日追查，是高松路一 處500MMM口徑的鋼管破漏，由於管線埋在雨水箱涵下，不易查察，施工時因需打開箱涵，再到底層修理，難度偏高，因此花較多時間，但已趕在昨晚11點暫時復水。

不過徐志宏表示，這段時間公司均有架加水站，也派車巡迴送水，至於民眾反映抽水馬達燒壞，如果是直接接台水管線進家戶使用，並不符合追償條件，至於停水部分，則會依計價標準賠償。