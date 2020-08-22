力推金湖秘境！鎮長陳文顧邀你尋找私房景點A好禮

高洞、天空之城、料羅鋼堡這些金門最夯的旅遊熱點，都集中在金門的金湖地區，為了鼓勵更多民眾來金湖遊玩，金湖鎮公所特別推出好康摸彩活動，即日起至9月30日，民眾只要到金湖鎮內9大私房景點拍照打卡，到陳景蘭洋樓讓服務人員認證後，完成九宮格連線，就可以拿好禮；金湖鎮長陳文顧邀您來金湖尋找私房景點！

陳文顧表示，此次活動設計出金湖鎮隱藏版9個景點，規劃的9大私房景點包括：1、高洞。2、天空之城。3、料羅鋼堡。4、峰上三哨。5、咕力岸（此景點恐無訊號，可以拍照認證即可，不用打卡）。6、新湖漁港消波塊。7、瓊林風獅爺明星。8、精神標語（金湖鎮任何一處精神標語皆可）。9、彩繪點及藝術造景（金湖鎮轄區內的點都可，例如：漂浮斑馬線、瓊林窯燒紅磚牆、復國墩彩繪牆、新市里彩繪公車、成功彩繪牆等）；每個景點都相當有特色。