五搶一恆春鎮長補選今投票 地方觀察投票率五成都很拚

五搶一的屏東縣恆春鎮長補選今天投票，恆春地區上午陰天未下雨，3個主要候選人陣營也在投票所附近設置服務攤但，各投開票所都無需排隊；地方政壇人士觀察，這次補選熱度遠不如之前的「九合一」選舉，3位政壇老將所提政見和過去大同小異，選民投票意願不高，要衝到五成投票率都很拚。

前恆春鎮長盧玉棟因涉及賄選被判當選無效定讞，今天補選上午8時至下午4時投票，選舉人數2萬4724人，設置29個投票所，因應新冠肺炎疫情並配合政府防疫政策，投票依中選會規定，選舉人投票或參觀開票時都要配戴口罩、消毒雙手、量額溫；今天上午雖未下雨，但選民投票不踴躍，各投開所都未出現排隊等候畫面。

地方政壇人士觀察，這次補選原是國民黨提名張榮志、民進黨提名陳文弘和前鎮長盧玉棟力挺無黨籍陳進興「三角督」的戰局，在陳進興被民進黨除名後，藍綠陣營操作政黨對決，讓支持者歸隊，戰局起了微妙變化，但熱度遠不如之前的「九合一」選舉，選民投票意願不高，要衝到五成投票率都很拚，若以五成估算，當票數要逾5000票。