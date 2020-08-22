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高市青創貸款已核貸1.2億 餐飲零售業居多

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「One泰」招牌特色菜之一「涼拌海鮮」。圖／高雄市青年局提供
「One泰」招牌特色菜之一「涼拌海鮮」。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局從去年11月起開辦青年創業貸款，目前已協助超過百名創業青年成功取得資金，總核貸金額近1.2億元，申貸過案率達90%，平均貸款120萬元。青年局代理局長顏己喨表示，創業青年貸款類別以批發零售、住宿餐飲居多。華僑青年張國強就在青創貸款加持下，將平價泰式料理品牌「One泰」，由裕誠路遷移至美食一級戰區青海路。

高雄市青年局資源整合科長許豪修指出，目前青創貸款申貸案最多是批發零售業占27%，其次是住宿餐飲業占24%，另外就是娛樂休閒、營建工程、服務業等。創業青年最多可申貸200萬元，有的申請多、有的申請少，目前核貸的平均額度是120萬元。

緬甸華僑張國強是青年貸款的申請者之一，他國中畢業後隨家人來台灣定居，半工半讀，白天唸書、晚上則在知名泰式料理餐廳兼職做學徒，加上父親也擅長烹飪，長期耳濡目染下逐漸練就一身好手藝。創業期間不斷嘗試融合各家菜系特點，加上深諳在地人口味，端出熱銷菜色如打拋豬肉、檸檬魚、酸辣海鮮湯及涼拌海鮮等。

張國強也熱愛研發創新，經常發揮巧思，結合當季水果和新鮮食材，在期間限定推出的青芒果乾煎鱸魚、香茅辣炒蝦等創意料理，也受到消費者好評。平價泰式料理餐廳「One泰」，在青創貸款的資助下，已由裕誠路遷移至美食一級戰區青海路開店，空間更寬敞，張國強說，終於實現一直以來想營造家庭溫馨團聚的用餐環境與氛圍的夢想。

顏己喨表示，青年局鼓勵有理想、有熱忱的高雄在地青年，勇於邁出創業步伐。為了讓有志創業的在地青年能得到實質幫助，青年局提供青創貸款利率1.94%、最高借貸200萬元、免徵擔保品及前3年利息全額補貼等優惠條件。青年局還提供許多創業資源，青年有創業資金需求或其他問題，可洽青年局07-5821020分機2015，或至青年局網站https://youth.kcg.gov.tw/查詢。

「One泰」負責人華僑青年張國強，在高雄市青年局的青創貸款協助下圓夢。圖／高雄市青年局提供
「One泰」負責人華僑青年張國強，在高雄市青年局的青創貸款協助下圓夢。圖／高雄市青年局提供
華僑青年張國強創業的「One泰」餐廳，在青創貸款協助下展店裝潢用餐環境。圖／高雄市青年局提供
華僑青年張國強創業的「One泰」餐廳，在青創貸款協助下展店裝潢用餐環境。圖／高雄市青年局提供

青年 創業 青創

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