八二三戰役紀念前夕 金門榮服處探訪金馬自衛隊榮民

明天就是823，選在823戰役62週年前夕，金門榮服處特別到轄內各服務區，訪視及慰問823金馬自衛隊榮民，當年參戰金馬自衛隊榮民，迄今年齡已逾75歲，金門榮服處處長呂媽定表示，他們在訪視時除了解其平日活動情形，也聽他們聊起47年823砲戰的往事，對於老人家當年能不計環境艱辛，替國軍部隊從事各種勤務工作，奉獻生命來保衛安身立命的家鄉，表示最高的敬意。

住在富康一村的蔡伯伯今年晉壽百歲人瑞，因身體狀況婉拒服務處替他慶生，聊及戰事，蔡伯伯說，出生在這一輩的人確實非常辛苦，早期要擔心被日本人抓去當雜役，之後的國共戰爭更是擔任駐軍的軍事勤務隊，舉凡抬屍體、築工事、傷患救助及運補物資樣樣皆不曾缺席，甚至隨時有命喪灘頭的危險，最後都挺過來了。

家住古崗村的洪婆婆，提到當年砲戰及戰後數十年「單打雙不打」的生活，直嘆現在年輕一輩不曾吃過苦的確好命，當年除了要參加婦女隊集訓，學習傷患包紮、打靶等戰技外，最重到的是要學會藉由聽炮彈劃過天際所發出的聲響，來分別落彈點是否在附近，之後耽心受怕的經歷了二十年頭的單打雙不打。戰地政務時期縣府規定凡新建住宅必須設有防空洞否則不同意興建，後來成了金門民宅獨有的特色，她指家中的防空洞說。