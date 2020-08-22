高市行國處長項賓和與陶晶瑩曾是班對 還在她MV客串過

高雄市將就職的市長陳其邁新任行政暨國際處長項賓和，大學時代與知名藝人陶晶瑩的一段「班對」戀情，在陳其邁的人事案公布後，又被提及。項賓和今天被問到當年那段戀情與在陶晶瑩MV中入鏡的事時笑說，陳年舊事了，他記得在影片是路人甲，自己連片也沒有看過。

項賓和是政大新聞系51期學生，他的同學今天提供一張1988年夏天、也就是大一暑假同學出遊拍的照片，是在屏東鵝鑾鼻海邊公園拍的，項賓和在照片裡，不見陶晶瑩，提供照片的傅先生表示，拍那張照片的人就是陶晶瑩。

項賓和談起當年事，表示和陶晶瑩從大二開始交往，畢業後他到台東當預官，之後在高雄工作，很少和台北的同學見面，大家各忙各的，就沒有再多聯絡，陶晶瑩的消息多從新聞報導中得知。

對於在陶晶瑩歌曲「天空不要為我掉眼淚」MV中客串，項賓和記得那時是扮演「路人甲」，是同學說陶晶瑩要出歌曲，要拍MV，大家去幫忙一下，影片拍完到現在，他也沒有看過，說不定現在找不到這支MV了。

項賓和成長的地方是左營眷村，他眷村的老鄰居、老同學還記得「項賓和的女朋友是陶晶瑩」，並說整條巷子的人都知道。

項賓和在某媒體擔任組長，他的同事給他很多好評，但今年因媒體調整人員，且要資遣多人，他自請資遣，算入公司的要調整的人數裡，陳其邁當選之前知道他離職，當選之後請他出任行國處長。

項賓和說，他和陳其邁當高雄市代理市長時因媒體工作有過一些接觸，但不多，2018年陳競選市長時有較多的接觸，這次補選後，是到小內閣名單公布前一天才接到陳其邁的邀請。

「我目前不太清楚行國處的實際工作內容。」項賓和表示，市府人員來電詢問他要不要住官舍，末了還加一句「官舍是行國處管的」，他於是給新工作下了一個定義：好像是市府的總務單位。