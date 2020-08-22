高市運發局長是傳播學者 擅大型賽會、突發性事件處理

高雄市新任市長陳其邁公布局處首長名單，新任運動發展局長是義守大學大眾傳播學系助理教授侯尊堯。他今天表示，高雄市的運動發展，在全民運動及競技運動部分，都還有發展空間，電競項目也可以帶動產業發展，將推動高雄成為健康城市。

56歲的侯尊堯是高雄人，東吳大學政治系學士、紐約大學傳播研究所碩士、中山大學大陸研究所博士。專長領域為事件傳播、影視節目製作、公關與社會行銷、中國大陸傳播問題研究。1995至2001年曾任原高雄縣政府計畫室主任與新聞室主任。

外界好奇：侯尊堯的專長是傳播，接的卻是「運發局長」，市長陳其邁是基於什麼考量？侯尊堯表示，過去在高雄縣府跟著熱愛體育的縣長余政憲，也努力推廣體育活動，打造體育大縣，對運動發展並不陌生。且他任縣府新聞室主任時，對大型賽事、突發性事件處理都有經驗，也獲得肯定。

「高雄在『全民運動』與『競技運動』，設施及風氣方面都還有努力的空間。」侯尊堯說，在高齡化社會，活得長久又健康是基礎，近年運動中心如雨後春筍，也是基於此概念。高雄有舉辦大型賽會的良好條件，要為運動選手營造好的環境。

亞運已將電競納為大型的體育競賽項目，侯尊堯說，電競是綜合性產業，結合了音樂、美術、動畫等，高雄也會發展電競運動，帶動周邊產業發展。