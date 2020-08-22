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屏東各式動物造型溜滑梯 連續降雨影響施工 延後試營運

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市蘭州街特色公園，恐龍造型溜滑梯。記者劉星君／攝影
屏東市蘭州街特色公園，恐龍造型溜滑梯。記者劉星君／攝影

屏東縣第一個以「動物造型、滑梯效能」為主題，設計出兼顧孩童發展與美感的蘭州街特色公園，原訂8月下旬開放民眾試體驗，但因為連日降雨影響施工進度，屏東縣府交通旅遊處指出，考量民眾遊憩環境安全，決定暫緩開放，將在工程完工且驗收合格後，擇日規畫試營運。

不少民眾經過屏東市中山路與蘭州街口，看到綠色可愛大恐龍、毛毛蟲、海洋鯨魚等，各式動物造型溜滑梯，都相當好奇何時開放，但因為近日連日豪大雨，影響瓢蟲造型廁所、噴霧及機電系統無法依預定期程完成進度，避免影響遊憩安全與舒適度，縣府宣布暫緩試營運。

屏縣府交旅處指出，屏東縣政府斥資2500萬元經費，在屏東市中山路與蘭州街口現有約5800平方公尺的公園綠帶，設計色彩繽紛的動物FUN城市遊具，營造獨特的溜滑梯遊憩天堂。

提供最安全舒適的遊戲場域，縣府針對園區內動線步道及排水系統均做全盤改善，也在安全考量下增加夜間照明及監視系統，期待為屏東繼縣民公園、永大公園及和平公園等共融公園後，再添兼顧孩童發展與美感的開心遊戲場域。

蘭州街特色公園以兒童視角打造，施工期間引起民眾好奇，有踞高的恐龍、徜徉海洋的鯨魚、大眼玲瓏的毛毛蟲，每一具動物滑梯造型猶如網美網帥美拍景點，同時圓孩子們在陸海空3D世界裡與動物一起玩樂的夢想。

交旅處指出，原訂8月下旬開放試營運，但受天氣因素影響施工進度，縣府宣布暫緩試營運，將整理及優化作業並在驗收合格，再對外開放。未來超吸睛的10座動物造型遊戲場域，將可望搭配附近勝利星村的文青路線，為屏東親子旅遊再添一絕佳選擇。

縣府在蘭州街特色公園貼上公告。圖／屏東縣府提供
縣府在蘭州街特色公園貼上公告。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 鯨魚 溜滑梯

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