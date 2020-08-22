最後一批勝利星村徵選會 說明會報名大爆滿

屏東勝利星村創意生活園區將在8月27日舉辦園區23戶的營運品牌徵選說明會，消息公開後，報名立刻爆滿，屏東縣府文化處考量熱情參與企業品牌及民眾，說明會場地改至屏東演藝廳的音樂廳舉行，報名日期延至8月25日中午12點整截止。

屏東縣政府文化處說，園區最後一批眷舍的營運徵選釋出23戶，引發各界熱情參與，情況超乎預期，有上百組報名參加說明會，感謝各界支持與肯定，讓更多有意願進駐的品牌共同參與，充份了解品牌徵選的內容，說明會場地從屏東縣青年學院改至屏東演藝廳的音樂廳來舉行。

文化處指出，勝利星村目前有不同類型產業進駐，包含獨立書店、視覺藝術、時尚設計、表演藝術及旅宿業等，園區的多元發展及打造「屏東名片」的理念，期待在這次的徵選中能選出最後一塊拼圖，不久之後將園區完整呈現至國人眼前。

勝利星村創意生活園區「歷史建築營運徵選說明會」採預約報名制，有意者請上網報名（https://forms.gle/JebYngbmGNhiVq6r8）。或上「勝利星村創意生活園區」官方臉書、官網查詢，或在上班時間電洽勝利星村創意生活園區營運管理中心（08）732-0567。