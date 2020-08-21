森林中圖書館誠品首次進駐期間限定一起成為風格選書師

屏東縣立圖書館8月28日將以全新面貌重新開館，誠品書店首次與縣市圖書館合作，打破以往圖書館與書店的對比，圖書館在28日開館後，誠品在圖書館1樓入口旁進駐期間限定店，為期3個月，誠品屏東店特規畫「屏東之選」主題，推薦給讀者，也邀請讀者們成為「風格選書師」，將喜歡書本推薦給圖書館，將好書推薦給屏東縣民。

誠品書店屏東店設在屏東太平洋百貨，誠品進駐屏東23年，誠品屏東店長張淑芬說，這次誠品首次與縣市圖書館合作，縣立圖書館開館期間進駐期間限定店，特別規畫「屏東之選」，屏東在地作家、屏東縣相關文學創作，屏東在地農林特產、食品與生活好物等，推薦給讀者。

推出「風格選書師」，現場所有書籍推薦給讀者，邀請讀者在現場選出最希望出現在圖書館的書，在小卡上寫下推薦理由，推薦給圖書館，讓圖書館典藏，將各類書籍推薦給屏東縣民。

圖書館內有書店，張淑芬說，有做些區隔，書店搭配新書、暢銷書等，期間限定店的書，主題多元，森林裡的圖書館內有家小巧而精緻的書店，有許多童書，共有7千本，邀請大家一同為自己選本好書。

屏東縣長潘孟安今到縣立圖書館視察，為開館前做好萬全準備，潘孟安今也逛誠品期間限定店，購買5本書，潘孟安說，平常涉獵管理書籍，他自嘲現在面黃肌瘦，就是沒有再讀書，他喜歡文學、古典書籍。潘孟安結帳時，還特別跟誠品店員說「你們不能走啊！」