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恆春鎮長補選 陳其邁開「達高標就來開演唱會」支票

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
五搶一的屏東縣恆春鎮長補選明天投票，準高雄市長陳其邁（左三）今天晚上為綠營候選人陳文弘選前之夜站台造勢。記者潘欣中／攝影
五搶一的屏東縣恆春鎮長補選明天投票，準高雄市長陳其邁（左三）今天晚上為綠營候選人陳文弘選前之夜站台造勢。記者潘欣中／攝影

五搶一的屏東縣恆春鎮長補選明天投票，國民黨張榮志陣營昨晚由中央黨部副秘書長謝龍介和前台北縣長周錫瑋站台輔選，民進黨陳文弘陣營今天由高雄市長當選人陳其邁及屏東縣長潘孟安力挺，藍綠選前之夜大拚場，讓「三角督」的戰局轉移為政黨對決；無黨籍陳進興陣營持續以說明會和文宣鞏固票源，書店老闆郭德慧及補教老師王迎曦則藉由網路發聲。

前恆春鎮長盧玉棟因涉及賄選被判當選無效定讞，明天補選上午8時至下午4時投票，選舉人數2萬4724人，設置29個投票所，因應新冠肺炎疫情並配合政府防疫政策，投票當天依中選會規定，選舉人投票或參觀開票時都應配戴口罩，投票所外並設置簡易檢疫站；地方政壇人士分析這次補選選情熱度不如以往，以投票率五成估算，當票數要逾5000票。

恆春鎮傳統綠大於藍，但在立委蘇震清恆春服務處主任陳進興被民進黨除名後，綠營出現票源鬆動跡象，捲土重來的國民黨張榮志趁勢大打「政黨牌」；國民黨前主席朱立倫、現任主席江啟臣、前台北縣長周錫瑋相繼南下為張輔選，中央黨部副秘書長謝龍介昨晚冒雨為張的選前之夜站台，呼籲選民不能大意，對手可能在最後一刻，都有可能出怪招。

綠營為凝聚向心力，民進黨籍屏東縣長潘孟安繼上月底帶7名黨籍立委南下助選，今晚再與準高雄市長陳其邁為陳文弘的選前之夜站台助講，潘再度喊出「選對人很重要，縣政、鎮政可以齊步走」；陳其邁在現場允諾，陳文弘若和他同樣達七成得票率的高標，就來恆春開演唱會，陳文弘代表民進黨清廉、勤政、愛鄉土的精神，向他一樣，2年要拚4年，也會讓縣長潘孟安在恆春建設延續，成為最好的幫手。

由盧玉棟力挺的鎮代會副主席陳進興，選前之夜由盧一身農民裝扮登台助講，訴求延續好福利政策並還盧一個公道，近日再透過文宣拉高反黑金、反賄選音量；紅氣球書店女老闆郭德慧和補教老師王迎曦，未設置競選總部，也無政見傳單、旗幟，都按照既有步調在網路發聲爭取認同。

五搶一的屏東縣恆春鎮長補選明天投票，民進黨屏東縣長潘孟安（右三）今天下午為綠營候選人陳文弘掃街拜票。記者潘欣中／攝影
五搶一的屏東縣恆春鎮長補選明天投票，民進黨屏東縣長潘孟安（右三）今天下午為綠營候選人陳文弘掃街拜票。記者潘欣中／攝影
五搶一的屏東縣恆春鎮長補選明天投票，國民黨張榮志陣營昨晚由中央黨部副秘書長謝龍介和前台北縣長周錫瑋站台輔選。記者潘欣中／翻攝
五搶一的屏東縣恆春鎮長補選明天投票，國民黨張榮志陣營昨晚由中央黨部副秘書長謝龍介和前台北縣長周錫瑋站台輔選。記者潘欣中／翻攝
五搶一的屏東縣恆春鎮長補選明天投票，國民黨張榮志陣營昨晚由中央黨部副秘書長謝龍介和前台北縣長周錫瑋站台輔選。記者潘欣中／翻攝
五搶一的屏東縣恆春鎮長補選明天投票，國民黨張榮志陣營昨晚由中央黨部副秘書長謝龍介和前台北縣長周錫瑋站台輔選。記者潘欣中／翻攝

投票率 恆春 屏東縣 陳其邁

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