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金門縣府新一波人事異動出爐 多位首長非專業惹爭議

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府發佈最新的人事異動，其中新任民政處長將由前金湖鎮長蔡西湖接任，引起外界高度關注。（資料相片）記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府發佈最新的人事異動，其中新任民政處長將由前金湖鎮長蔡西湖接任，引起外界高度關注。（資料相片）記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府昨日發布最新的人事異動，引起外界關注，其中新任民政處長將由前金湖鎮長蔡西湖接任、教育處副處長陳家輝則出任金門畜試所所長，此波人事調整共牽動了8位一、二級主管，引起網友質疑認為是選舉考量。

這是楊鎮浯縣府團隊，今年第二波的大規模人事異動，這份名單日前就在網路上瘋傳，原本大家以為是「馬路消息」，不可考，沒想到縣府一公布相關人事命令，竟然分毫不差。新任首長將於8月24日上午9時，假縣府一樓多媒體簡報室舉行首長聯合布達交接典禮。

此次名單中，爭議最大的是新任民政處長蔡西湖，因為蔡西湖在上任縣長選舉時，是力挺陳福海，此次楊鎮浯延攬他入閣，引起坊間不少雜音，質疑選舉考量。

蔡西湖表示，選舉考量說，純屬臆測，他不方便回應；但他認為，自己歷任1屆鎮民代表會主席、2任新市里里長與2任金湖鎮鎮長等職務，從政將近20年，在金湖地區有深厚的民意基礎，跟金湖地區各宮廟跟社區都很熟悉，未來他也會好好表現。

其他的人事異動還有，教育處副處長陳家輝調任畜試所，民政處處長陳世保調任參議，教育處副處長職務由文化局副局長黃雅芬調任；另縣府民政處副處長許慧婷調任文化局副局長，縣府民政處副處長由畜試所長許一傑調任；而許一傑在短短不到半年，就從畜試所升任民政處副處長，也被認為是此波人事異動唯一有升官的。

金門縣大同之家新任主任由董燕輝出任。董燕輝主任現年56歲，國立金門大學觀光管理學系碩士畢業，歷任台灣臺北看守所、福建金門監獄等機關管理員、金門縣殯葬管理所組長、縣府社會處科長、金門縣體育場場長等職務。

金門縣體育場新任場長由蔡木川出任。蔡木川場長現年60歲，國立高雄大學管理學院碩士畢業，歷任金門縣金城鎮公所村幹事、課員、課長、金城鎮民代表會秘書及金門縣殯葬管理所組長、所長等職務。

金門縣殯葬管理所新任所長由黃聿標出任。黃聿標所長現年52歲，國立高雄大學高階經營碩士班畢業，歷任金門縣金門日報社人事管理員、金沙國民中學人事主任、金寧國民中小學人事主任、金門日報社經理、金門縣體育場長等職務。

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