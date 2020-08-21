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機票2次更改要收10％手續費 離島立委要求暫緩1年實施

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
國內航空公司將實施第二次更改航班行程，要收取10％手續費，引起離島居民的高度反彈，金門立委陳玉珍（右二）今日與連江縣立委陳雪生（左二）找來民航局官員一同開會研商。圖／立委陳玉珍辦公室提供
國內航空公司將實施第二次更改航班行程，要收取10％手續費，引起離島居民的高度反彈，金門立委陳玉珍（右二）今日與連江縣立委陳雪生（左二）找來民航局官員一同開會研商。圖／立委陳玉珍辦公室提供

國內航空公司將實施第二次更改航班行程，要收取10％手續費，消息一出，立即引起離島居民的高度反彈，金門立委陳玉珍今日與連江縣立委陳雪生及澎湖縣立委楊曜，共同找來民航局官員一同開會研商，三位委員齊聲要求該項方案暫緩一年實施，並建議民航局協調航空公司辦理。

新冠肺炎疫情重創航空市場，讓全球航空業咬牙苦撐，包括立榮與華信航空公司日前都公告，將自9月1日起國內線開始實施改票手續費收取作業，如旅客欲更改行程時，第一次改票可免收，第二次開始收取票面價10%之改票手續費。

消息一出，即引來離島居民的強烈反彈，民眾都認為，航空公司未考量離島居民缺乏其他交通運輸工具的選擇性，把民眾當提款機，紛紛向立委陳情。

陳玉珍表示，她與連江縣立委陳雪生，同時也是立院交通委員會召委，還有澎湖縣立委楊曜等三人，特地找來民航局官員來共同研商，表達離島居民的不滿。陳玉珍說，國內航空公司目前已經僅剩兩家，對於離島交通疏運的選擇性已有限縮，現在又冒然宣布收取二次改票手續票，對離島來說就是把人民當成是凱子，對航空公司加收手續費只能接受，毫無反抗能力。

民航局官員則表示，更改航班可收取手續費相關規定早在103年就納入國內線航空定型化契約通過實施，若離島立委均認為在未有溝通即貿然實施，過於倉促，民航局將與航空公司協商，建議暫緩一年辦理。

陳玉珍提到，她理解國內航空公司面臨新冠肺炎疫情導致營運困難的問題，她也會督促相關政府部門，特別是交通部，對於航空業者進行必要的紓困。但業者不能左手拿政府的紓困金，右手要透過各種手段向離島居民收費，這樣讓居民實在難以接受；尤其離島鄉親，常常也面臨飛機誤點延遲，併班取消定期航班等情況，心中縱有不快，也都吞下來，建議航空公司業者能夠審慎再考量，暫緩實施。

民航局 陳玉珍 新冠肺炎

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