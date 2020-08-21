屏東縣立圖書館今驚艷開箱 潘孟安：30年老建築賦予新生命

歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造位於森林中圖書館，潘孟安今天到場查看，為開館前做好萬全準備，潘孟安說，「老建築融入新生命」，期待未來這裡不管男女老少、年輕、長者與幼兒都可以來圖書館，是「公園裡面的圖書館」。

潘孟安說，縣立圖書館是新舊交錯中，希望未來在屏東歷史長河理念，孕育出未來提升自我競爭力地方，不管是視聽、影視閱讀，提供戶外休憩，還有生態池等，從白天到夜間，走近圖書館，感受書香撲鼻氣息，希望提升整體閱讀環境。

潘孟安說，圖書館的完工落成，仍有許多改善空間，不斷優化調整細部，因為是老建築拉皮整修，也遇到許多困境，格局被定格，空間格局有所侷限。

潘孟安說，最難克服的就是原本的空間框架，樓層很矮，原本有夾層，將夾層打開，除了耐震補強、結構強化外，這是30年的建築，921之後，結構法規修整，要符合新的法規法令，做了相當多的補強措施，空間也有很大格局受限，圖書館，在消防設施設備是更嚴謹，屬於甲類建築物。

「這不是一棟建築物拉皮整修就好，考慮到使用動線、用途、結構與美學」潘孟安說，好事多磨，在最後一哩路正式營運，還有許多修正改善。

潘孟安提到，氣候也是一大考驗，為了取光，融入森林的場境，使用大面積的落地窗玻璃，開闊視野，「面臨幾個颱風，也是膽戰心驚」，老天爺保佑，未來仍會持續滾動式檢討。