快訊

為績效而瘋狂：破解警方「騙票」，主動追查的檢察官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東縣立圖書館今驚艷開箱 潘孟安：30年老建築賦予新生命

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造座落在森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造座落在森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供

歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造位於森林中圖書館，潘孟安今天到場查看，為開館前做好萬全準備，潘孟安說，「老建築融入新生命」，期待未來這裡不管男女老少、年輕、長者與幼兒都可以來圖書館，是「公園裡面的圖書館」。

潘孟安說，縣立圖書館是新舊交錯中，希望未來在屏東歷史長河理念，孕育出未來提升自我競爭力地方，不管是視聽、影視閱讀，提供戶外休憩，還有生態池等，從白天到夜間，走近圖書館，感受書香撲鼻氣息，希望提升整體閱讀環境。

潘孟安說，圖書館的完工落成，仍有許多改善空間，不斷優化調整細部，因為是老建築拉皮整修，也遇到許多困境，格局被定格，空間格局有所侷限。

潘孟安說，最難克服的就是原本的空間框架，樓層很矮，原本有夾層，將夾層打開，除了耐震補強、結構強化外，這是30年的建築，921之後，結構法規修整，要符合新的法規法令，做了相當多的補強措施，空間也有很大格局受限，圖書館，在消防設施設備是更嚴謹，屬於甲類建築物。

「這不是一棟建築物拉皮整修就好，考慮到使用動線、用途、結構與美學」潘孟安說，好事多磨，在最後一哩路正式營運，還有許多修正改善。

潘孟安提到，氣候也是一大考驗，為了取光，融入森林的場境，使用大面積的落地窗玻璃，開闊視野，「面臨幾個颱風，也是膽戰心驚」，老天爺保佑，未來仍會持續滾動式檢討。

屏東縣立圖書館位於千禧公園，周遭保留整片50年的老樟樹林，走進圖書館，猶如走進森林，還可以看到松鼠在樹上跳來跳去，成為公園裡的圖書館。

歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造座落在森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造座落在森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造座落在森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造座落在森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造座落在森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造座落在森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造座落在森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造座落在森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造座落在森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造座落在森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造座落在森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供
歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造座落在森林中圖書館。圖／屏東縣府文化處提供

圖書館 潘孟安 建築

延伸閱讀

全台首創森林圖書館 屏東縣立圖書館驚豔開箱

屏東森林裡的圖書館 24小時還書得來速、智慧還書架

屏東縣人口住宅及普查 潘孟安：日後國家政策擬定目標

綠色執政6縣市長影片助陳其邁 籲高市民815返鄉投票

相關新聞

機票2次更改要收10％手續費 離島立委要求暫緩1年實施

國內航空公司將實施第二次更改航班行程，要收取10％手續費，消息一出，立即引起離島居民的高度反彈，金門立委陳玉珍今日與連江...

屏東縣立圖書館今驚艷開箱 潘孟安：30年老建築賦予新生命

歷時2年多、近3億元經費，屏東縣立圖書館將8月28日重新開館，圖書館整建工程，採用新舊建物交融為特色，打造位於森林中圖書...

提議書百餘份不符規定 罷捷社團依規定十日內補齊

社團「鳳山清捷隊」發起罷免時代力量高市議員黃捷的提議連署書已在上月底送交中選會，經市選委會審查有170多份不符規定，已經...

影／823前夕！朱立倫「大膽」登島 致敬前線中的前線

今年為大膽島戰役70周年，適逢823炮戰紀念日前夕，國民黨前主席朱立倫今天(21日)赴金門登大膽島，致敬「前線中的前線」...

八二三前夕 朱立倫率前市府團隊低調造訪大膽島

選在823砲戰週年前夕，國民黨前主席、新北市前市長朱立倫今天登上「前線中的前線」大膽島，朱立倫有感而發的說，70年前的「...

大車強制安裝行車視野輔助系統監理站教育駕駛落實使用

大型車因視線死角，轉彎內輪差，導致事故頻傳，近年政府鼓勵大車裝設「行車視野輔助系統」避免憾事發生。根據統計至今年7月底止...

屏東森林裡的圖書館 24小時還書得來速、智慧還書架

歷時2年多，眾人企盼屏東縣立圖書館，即將在8月28日以嶄新面貌與大家見面，佔地近5公頃，是全台唯一以園區概念整建森林圖書...

賴清德推民間行善志工團 要南方未來50年承擔發展責任

副總統賴清德今天到高雄市政府，與高雄市代理市長楊明州、準市長陳其邁、台南市長黃偉哲力推「民間行善志工團」，並表示會從南方...

賴清德親授 陳其邁將勞工行善特攻隊經驗到高雄

副總統賴清德擔任台南市長時期致力推動「勞工行善特攻隊」，今年將拓展到高雄市，幫大樹區一戶中風鄉親修繕房舍，賴清德今早偕台...

全國技能競賽金銀牌創業好食寨 端出台式中華創意料理

曾勇奪全國技能競賽金、銀牌的中山工商校友顏子軒和葛品妤，攜手在鳳山區開餐廳創業「好食寨」，在校方餐飲科老師協助指點下，以...

年輕助理要任高市青年局長？ 趙天麟：如屬實 願割愛

高雄市準市長陳其邁的小內閣大致組成，昨天也傳出他可能給年輕世代機會，任用曾參選高雄市議員、立委趙天麟的助理張以理當青年局...

強化安全便利 Pbike2.0進駐潮州、歸來7個新租賃站

即將營運滿6周年的屏東公共自行車Pbike，2.0安全便捷升級版進駐潮州及歸來火車站等7座新租賃站，即起試營運。新型Pb...

熱門新聞

為何罰「高記」不罰「鼎泰豐」？北市建管處說話了

墾丁社頂公園國中生走失 5個多小時後在滿州找到了

基隆翠湖垃圾埋掉一半 地主挖除垃圾為開發？議會激辯

大稻埕情人節煙火秀明晚登場 周邊道路交通管制

開闢新客源 金門縣府積極推包機花東遊程

影／麻豆龍喉出皇帝傳說 與陳水扁和馬英九神祕巧合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。