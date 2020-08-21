八二三前夕 朱立倫率前市府團隊低調造訪大膽島

選在823砲戰週年前夕，國民黨前主席、新北市前市長朱立倫今天登上「前線中的前線」大膽島，朱立倫有感而發的說，70年前的「大二擔戰役」，國軍官兵以

寡敵眾締造大捷，才守住中華民國台澎金馬，從此捍衛台海的安全；原本朱立倫還想要到神泉茶坊感受一下前總統陳水扁當年在此發表「大膽宣言」的氛圍，沒想到竟然沒開，隨行的幕僚笑著說，只能下次再來。

朱立倫今天上午在新北市前副市長呂衛清，前秘書長許育寧、前法制局長黃怡騰等，他任內的市府團隊陪同下登上大膽島，另外，包括金門縣府縣長室主任陳志斌與國民黨前組發會主委蘇俊賓也全程相陪。

朱立倫登上大膽島，剛好巧遇不少觀光客，觀光客都熱情的高喊「市長好」，還爭相跟他合影留念，所到之處，相當受到民眾歡迎。 看到老長官來訪，金門子弟黃怡騰也充當「地陪」，全程幫忙解說；原本朱立倫想要到「神泉茶坊」感受一下，當年陳水扁在此邀中國前國家主席江澤民「茶敘」，所發表的「大膽宣言」氛圍，但無奈，茶坊未開，無緣感受當年氛圍。

據隨行幕僚表示，這趟行程其實是前市府團隊早就安排好的，朱立倫後來得知，也決定加入，跟好友聚聚，順便來金門促進觀光。

外傳朱立倫目前全台各地走訪是為了增加曝光，以便未來爭取國民黨的總統提名，對此，朱立倫低調表示，「沒有的事，不談這個」；他說，此行有很多的感想，未來會在臉書上陸續發表對兩岸、與金門的看法。