大車強制安裝行車視野輔助系統監理站教育駕駛落實使用

大型車因視線死角，轉彎內輪差，導致事故頻傳，近年政府鼓勵大車裝設「行車視野輔助系統」避免憾事發生。根據統計至今年7月底止，全國裝設登記率達99.6％以上，公路監理機關持續促請未裝設的大型車輛儘速完成安裝。

屏東監理站與屏東縣遊覽車客運商業同業公會今舉辦駕駛職能教育訓練，有百餘位遊覽車駕駛參加，其中一堂課規畫行車視野輔助系統實車使用教育，講師提醒，車輛視野死角位置，從駕駛座透過後照鏡是看不到放置的三角錐，但透過行車視輔助系統的螢幕卻看得很清楚。

遊覽車駕駛劉姓男子說，他開大型車15年，之前轉彎只能靠照後鏡等間接視野裝置看車側是否有機車或行人，但畢竟還是有死角，內心總是不踏實，車輛安裝行車視野輔助系統，再加上原有照後鏡等間接視野裝置已可消除行車時視野死角。