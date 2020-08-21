澎湖國際風箏節將登場 天空迎爭奇鬥豔

澎湖縣長賴峰偉今天表示，「澎湖的風，有阮的寄望」，宣布2020澎湖國際風箏節9月7日起在龍門後灣沙灘登場，澎湖天空將有風箏爭奇鬥豔，歡迎全民來澎湖沙灘「FUN風」。

澎湖縣長賴峰偉今天宣布，2020澎湖國際風箏節活動於9月7日至13日，在澎湖龍門後灣沙灘登場，屆時將出現有天人菊、章魚、小管、鯨魚等各式各樣造型風箏爭奇鬥豔，還有以海廢浮球及魚標等，打造環保意識的風箏，歡迎全民來澎湖沙灘「FUN風」。

在國內風箏達人侯順政協助下，賴峰偉今天率先在馬公第三漁港的綠地，讓象徵2020澎湖國際風箏節的風箏升空。

賴峰偉表示，「澎湖的風，有阮的寄望」，早年的「風」，常被視為澎湖發展秋冬觀光的阻力，但卻是世界風浪板運動三大比賽場地，縣府率先打造國際級風帆賽事，今年首屆國際風箏節也正是因風的元素而登場，未來會成為澎湖年度常態性的活動。

旅遊處表示，今年首屆國際風箏節有來自全台各地風箏好手侯順政、謝明章等13隊100餘人同場競技，原本邀請法國、紐西蘭、德國、英國、芬蘭、新加坡、印尼等國家風箏選手來澎湖，受疫情影響而作罷，不過，但各國特色風箏取得授權同意在澎湖展示並施放，精彩可期。

旅遊處說，為期一個星期的澎湖國際風箏節，除在龍門後灣沙灘天天放風箏外，還有龍門村合作以海漂裝置妝點舞台，風箏DIY、特技風箏航空秀、風動裝置藝術展示、立體風箏放飛表演和小朋友最愛的風箏施放糖果降落傘。