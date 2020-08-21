中部空品超差 中市府呼籲中火「降載或停機」

根據環保署今天中午12點預報及空品監測資料顯示，中部地區今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，受背風渦流影響，局部地區擴散條件不佳，再加上受到微量「西之島火山灰」西移，並且有滯留的跡象，空氣品質略有轉差，經查台電公開資料，今天備載容量達11％以上，供電無虞，但中火仍維持9部機組運作，台中市政府嚴正呼籲中火降載或停機。

台中市環保局表示，午後光化作用影響，細懸浮微粒與臭氧濃度上升，且有達橘色提醒等級（AQI>100）之虞，除持續監控空氣品質狀況，並已通知相關局處預做啟動空品不良防制措施準備，另在供電無虞之下，也已協調中火配合降載，減輕空品負荷。

環保局表示，因東風吹拂，從19日中午起，又有一股日本西之島的火山灰吹向台灣，東部、恆春半島、北部空品都有大範圍轉差，中部地區因受到中央山脈屏障，日前尚無明顯影響，但東風繞山之後，污染進入台灣海峽，滯留時間拉長許多，受背風渦流影響及目前大氣環境，造成境內、外污染同步累積，另午後陽光強臭氧濃度逐漸上升，環保署預測中部地區空品轉差，將達橘色提醒等級。

市府表示，查詢台電公司公開資料，今日備轉容量率仍達11%以上，顯示供電無虞，但中火仍維持9部機組運轉且平均運轉率達93%，經協調獲台電公司回應，下午1點起9部機組均有降載，但目前空品仍不佳，中市府希望中火能持續降載，期以改善空品。

環保局表示，將持續監控空氣品質狀況，並採行相關應變措施，也提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。