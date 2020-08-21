全台首創森林圖書館 屏東縣立圖書館驚豔開箱

歷經2年施工的屏東縣立圖書館，將在28日營運，今天由縣長潘孟安開箱召開記者會，這個全台首創以園區概念整建的森林圖書館，還首創全台引進智慧還書及得來速還書。

占地面積近5公頃的新建屏東縣立圖書館，由原來的縣立圖書館擴建，讓有30年歷史的老建築華麗變身，潘孟安表示，為了保留這棟屬於屏東記憶的建築物，整建工程大膽採用新舊建物交融為特色，因此，在安全結構考量及工法設計上格外艱巨。

潘孟安表示，由於結構工程大膽設計，仍有些地方需要改善，28日營運後，將進行滾動式的檢討與改進。

縣立圖書館座落於屏東市千禧公園內，刻意保留週邊整片50年老樟樹林，5層樓的建築設計巧妙向自然借景，營造游走森林的氛圍，不時看得見松鼠在樹木間竄跳。

2、3樓規劃為戶外閱讀區，讓讀者可遠眺大武山，在綠意環繞、鳥語花香中輕鬆閱讀，館內許多閱讀角落盡可能讓每個座位旁都有一片窗景，適合放空休閒，潘孟安表示，總圖打造全齡化、多元化、生活化的OurLibrary，希望讓0歲至100歲都能在不同角落找到閱讀的樂趣。

文化處表示，改造後的圖書館，總樓地板面積由原本7385.33平方公尺，擴充為1萬509.79平方公尺，藏書空間從13萬冊擴增為40萬冊，閱讀座位由150席增為500席。

開館後，1樓有咖啡區和誠品書局3個月的短期設櫃，其他兒童、銀髮族及青少年空間各在不同樓層，兒童區有與兒童互動的機器人；青少年方面有漫畫、影音閱讀區，還有大階梯空間，未來將定期舉辦屬於青少年的多媒體講座和活動，甚或是球賽轉播。

館內保留珍藏35年的石板屋，變成一處充滿原民風的小書房，讀者可在石板屋裡閱讀，同時，也提供各國語言的小說與文本。

文化處表示，全館使用RFID（無線射頻身分識別）系統，每本書都有晶片，並設有全台第一個智慧還書架及還書得來速，自助還書迅速方便；另外，1樓咖啡區閣樓，還設計文青風打卡區，潘孟安希望縣立圖書館成為打卡勝地。