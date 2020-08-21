以實際行動回饋金門 旅台企業家捐贈防菌燈力挺防疫

新冠肺炎疫情方興未艾，再過幾天就是開學日，中壢南區扶輪社、陽光扶輪社、金門縣議員董森堡、朔捷科技及迪伸電子，今日上午共同捐贈全球首創3秒快速滅菌的130個UV C殺菌燈予金門縣政府，用最實際的行動來支持校園防疫工作，盼協助金門各級學校，共同落實校園防疫，一同守護校園師生的健康。

捐贈儀式在今日上午九時於金門縣政府新聞發佈室舉行，包括縣議員董森堡、中壢南區扶輪社社長葉時慶及夫人、中壢南區扶輪社秘書陳永富及夫人、中壢陽光扶輪社蔡國文及葉明勲、朔捷科技總經理許可昇及迪伸電子總經理董欣志等，也特地跨海來金參加捐贈議式。金門縣長楊鎮浯代表受贈，政府教育處處長羅德水等人也出席與會。

楊鎮浯表示，開學在即，感謝企業及鄉親以做公益和回饋家鄉的用心，下週三教育處也將召開全縣校園防疫會議，共同做好校園防疫工作。這批UVC殺菌燈，縣府教育處將下發分配給中小學使用。

除了今日的捐贈，迪伸電子、朔捷科技、縣議員董森堡、中壢南區扶輪社、中壢陽光扶輪社昨天也聯合捐贈UVC手持紫外線殺菌燈70組給金門醫院，以強化抗菌防護之效果，守護醫護人員健康。