陳其邁小內閣 不少代理局處長將真除

準高雄市長陳其邁小內閣今下午將再公布一波名單，據了解，不少局處長由代理局長真除，包括水利局、工務局等。

陳其邁3位副市長已經確定，分別為經濟部技術處長羅達生、台北市前副市長林欽榮和高雄市前副市長史哲出任，代理市長楊明州回任市府祕書長。

此外，原民會主委是媒體出身的阿布斯，青年局長由年輕幕僚張以理出任。另據悉，其他不少局處則由代理局長真除，包括水利局代理局長蔡長展、工務局代理局長黃榮慶等。被問到是否留任真除，多低調不願證實，但強調會繼續留在市府。

蔡長展和黃榮慶都是資深的高市府事務官出身，歷經多任市長，蔡長展在前市長陳菊時代即是水利局長，韓國瑜時調任參事，楊明州代理市長期間回水利局擔任代理局長，陳其邁上任後將再真除回任。陳其邁和其小內閣預計將於8月24日正式上任。