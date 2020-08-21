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高市議會10/5起定期大會 陳其邁備詢受矚目

中央社 / 高雄21日電

高雄市議會今天召開程序委員會決議10月5日起舉行第4次定期大會，並延長會期10天，主要議程為審議110年總預算案。第4次定期大會將是新市長陳其邁首次備詢，格外受矚目。

市議會今天召開第13次程序委員會議，由議長曾麗燕主持，包括副議長陸淑美及市議員劉德林、吳利成、朱信強、陳善慧、陳明澤等議員與會討論，並決議定期大會召開時間。

第4次定期大會將自10月5日起，預計10月6日開幕、12月23日閉幕，議程計80天，重要議程包括市長施政報告與質詢、各部門業務報告與質詢、市政總質詢及審議110年總預算案等。

過去定期大會會期70天，此次大會將審議地方總預算案，議會為讓議員有充分時間進行審議，議會依地制法第34條第2項規定，排定延長會期10天。

陳其邁 高雄市

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