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賴清德推民間行善志工團 要南方未來50年承擔發展責任

聯合報 / 記者楊濡嘉王昭月／高雄即時報導
副總統賴清德（左）力推「民間行善志工團」，並表示會從南方一步步推動，未來也歡迎中部、北部一起合作。記者楊濡嘉／攝影
副總統賴清德（左）力推「民間行善志工團」，並表示會從南方一步步推動，未來也歡迎中部、北部一起合作。記者楊濡嘉／攝影

副總統賴清德今天到高雄市政府，與高雄市代理市長楊明州、準市長陳其邁、台南市長黃偉哲力推「民間行善志工團」，並表示會從南方一步步推動，未來也歡迎中部、北部一起合作。

賴清德表示，近10-年來，台南市有一群非常可愛的勞工，他們分屬於刮木工、裝潢、水電、電器、油漆等等的職業工會，他們自動自發的幫職災勞工、弱勢家庭、獨居老人、甚至邊緣戶修繕房屋；便台南是一個直轄市，仍然有許多家庭，他們的房子年久失修，下雨的時候會漏水，造成他們生活上很大的影響，台南市這一群有愛心的志工即有計畫的幫忙他們。

賴清德說，他當台南市長時和現在的黃偉哲市長與民間志工合作推動這樣的計畫，目前修繕115戶，因為成效不錯，所以日前到屏東與潘孟安縣長合作，屏縣第一間房子就在獅頭鄉，即將完工，今天到高雄市政府來跟未來的陳其邁市長、現在楊代理市長還有高雄市各工會、勞工共同討論並進行合作計畫，未來也希望台南市這個政策，造福弱勢民眾的美意也能落實在高雄。

賴清德表示，這個工作沒有市政府的協助是沒有辦法的，一定要跟本市的勞工團體大家共同合作才有辦法實際上去進行；未來高雄、台南合作，要南方一起推動。

賴清德說，過去5、60年，中北部肩負起台灣經濟的發展，未來的50年，南部要承擔起責任，特別是在蔡英文總統提出大南方大發展計畫前提之下，如何落實政策、造福南部的民眾、引領台灣進步，這是南部縣市長以及南部有志之士共同的責任；未來會一步步推廣開來，如行有餘力，會到嘉義雲林推，也歡迎中部、北部一起合作。

賴清德 高雄市 黃偉哲

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