賴清德親授 陳其邁將勞工行善特攻隊經驗到高雄

副總統賴清德擔任台南市長時期致力推動「勞工行善特攻隊」，今年將拓展到高雄市，幫大樹區一戶中風鄉親修繕房舍，賴清德今早偕台南市長黃偉哲到高雄市進行經驗交流，準高雄市長陳其邁也特別出席，賴期許這項以基層勞工為主力的關愛行動，未來能在各縣市遍地開花。

高雄市政府今天辦理「心逗陣、愛傳承」經驗交流會，邀副總統賴清德、台南市長黃偉哲及台南市做工行善團分享協助弱勢職災勞工家庭及獨居長者修繕房舍的經驗。賴特別期許準高雄市長陳其邁，能在高雄地區延續這項善舉。

賴清德任台南市長期間結合基層勞工及志工共同組成行善團，推動「希望家園」政策，幫助弱勢職災家庭及獨居長輩修繕房舍，足跡遍及嘉義、屏東、雲林等地，有113戶受惠。

賴表示，台灣至今仍有很多人生活困苦，房舍失修無法安居，台南勞工行善特攻隊組立初期，幫一名兒子亡故，媳婦出走，獨立養育3名孫子的八旬阿嬤修繕房子，這名阿嬤所住的矮房沒有衛浴及廚房，孫女洗澡得借廟宇廁所，十分辛苦，後來行善特攻隊動員十多人幫忙修繕，解決阿嬤一家住的問題。

他說，行善特工隊以勞工為主力，他們寧放棄賺錢的時間幫助更弱勢的勞工、低收入戶、身障人士及邊緣戶，意義別具。

台南市長黃偉哲表示，勞工行善特攻隊的付出，讓社會更和諧、居住正義更彰顯，也彌補社會安全網的漏洞，現在很多社會弱勢雖領有補助，但生活困難，無力修繕房舍，在堪稱富足的社會相當匪夷所思。未來包括台南、高雄、屏東，希望能透過區域治理平台合作，為大南方做更多的事。高雄市準市長陳其邁表示贊同，建議也將嘉義拉進平台，更有效運用民間資源為社會做事，傳承愛心。