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3位副市長 陳其邁：都以四大優先政見的邏輯來思考

聯合報 / 記者楊濡嘉王昭月／高雄即時報導
高雄市準市長陳其邁今天表示，3位副市長人選，都是以他提出的「產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空汙優先」邏輯來思考。記者楊濡嘉／攝影
高雄市準市長陳其邁今天表示，3位副市長人選，都是以他提出的「產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空汙優先」邏輯來思考。記者楊濡嘉／攝影

高雄市準市長陳其邁今天證實小內閣3位副市長是台北市前副市長林欽榮、高雄市前副市長史哲和經濟部技術處長羅達生，並強調請這3位出任副市長，都是以他提出的「產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空汙優先」邏輯來思考。

對於小內閣的各局處首長，陳其邁預計下午等接到中選會的當選證書之後公布。

陳其邁表示，林欽榮在高雄市工務局長任內，建世運主場館、打開港區圍牆，在台北市副市長任內拆除台北忠孝橋，都有很強的協調和執行能力；可能很多人沒有注意到，林欽榮在台北　市時是負責執行智慧城市計畫，這是林的專業領域，他在行政院副院長時和林就智慧城市有幾次深入的討論。　

陳其邁說，史哲從高雄市文化局長到副市長，最重要的讓文化「產業化」，在推動文化創意產業非常有經驗，像駁二藝術特區、棧貳庫等，都協助在地藝術家發展；此次借重史哲在文化創意產業、幫助青年作家等方面的經驗，希望未來恢復春天藝術節、電影節等大型活動來行銷高雄，相信史哲是這方面最佳人選。　

對於羅達生，陳其邁說，他在經濟部和羅非常熟識，國家重大高科技產業計畫就是由羅負責，像高階製造中心等，他們在政院有很多共事開會的機會，羅也是第一線在現場實際執行傳產升級的最重要的推手；高雄是一個工業為主城市，所以請羅來協助高雄未來產業的升級和發展，增加年輕人就業機會，相信羅是最好的人選。

陳其邁今天也確認原住民委員會主委由民視記者阿布斯出任，青年局長由立委趙天麟的助理張以理出任，並強調小內閣局處首長有3分之1是女性。

陳其邁 高雄市 內閣

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