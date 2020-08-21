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高市議會10月5日起開定期會 陳其邁10月7、8日施政報告

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會程序委員會今天決定第4次定期大會10月5日起召開。圖／高雄市議會提供
高雄市議會程序委員會今天決定第4次定期大會10月5日起召開。圖／高雄市議會提供

高雄市議會今天開程序委員會議，決議自10月5日起舉行第4次定期大會，並延長會期10天，主要議程為審議110年總預算案，市長施政報告及質詢定在10月7日和8日。

今天的程序委員會議由議長曾麗燕主持，副議長陸淑美、議員劉德林、吳利成、朱信強、陳善慧、陳明澤等與會。

程序委員會決議，第4次定期大會將自10月5日起展開，預計10月6日開幕、12月23日閉幕，議程計80天，重要議程包括市長施政報告與質詢、各部門業務報告與質詢、市政總質詢及審議110年總預算案等。

除定期大會會期70天外，由於此次大會將審議地方總預算案，程序委員會為讓議員有充分時間進行審議，依地制法第34條第2項規定，排定延長會期10天。

陳明澤建議將大會開議日期由10月5日延至10月12日，避開國慶連續假日，但經出席議員討論，仍決定維持10月5日開議，保留年底前彈性時間，如有需要再行召開臨時會。

國慶 高雄市

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